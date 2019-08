Moria y Nacha juntas en la temporada 2020

Por Adrián Pallares



Moria Casán y Nacha Guevara son dos de las mujeres más rupturistas del mundo del espectáculo. Ambas, cada una en su rubro y estilo, han sido siempre de vanguardia, provocando al público y ofreciendo cada vez que se subieron a un escenario, algo distinto y sorprendente.

Moria y Nacha se hicieron muy cercanas durante el época en que formaron parte del jurado del Bailando, en ShowMatch. Las dos tenían una profunda química y fueron muy célebres en esos años sus cruces con Soledad Silveyra, con quien jamás terminaron de congeniar. Anteriormente las dos figuras habían trabajado en cine, primero en el film de Raúl de la Torre, Funes, un gran amor, y luego en la película del malogrado director Diego Rafecas, Cruzadas, del año 2011.

La gran noticia del día tiene que ver con que Moria y Nacha se unirán en una obra teatral para el próximo año, que será producida por Javier Faroni. La comedia en cuestión es del autor español Félix Sabroso y será dirigida por Corina Fiorillo. La dupla es por demás atractiva y sin dudas será una de las apuestas fuertes de la temporada teatral 2020.

Teleshow habló con Moria sobre la convocatoria y la unión artística con la creadora de "Mi ciudad" y dio detalles exclusivos del proyecto. "Ayer tuvimos la primera reunión con Corina Fiorillo -la directora-, Nacha, Faroni y yo. Nos juntamos porque nos estamos yendo de vacaciones todos en los próximos días. Es una pieza teatral que ya me había propuesto Nacha hace como un año para que hiciéramos rubro, y ahora Javier Faroni me mandó el libro, que está muy bueno, sólo hay que hacerle algunos retoques. Es la vida de dos minas que son muy amigas. Todavía estamos con los detalles preliminares, pero la verdad es que el proyecto es una bomba", contó entusiasmada la conductora de Incorrectas.

Moria es una de las artistas más versátiles de la Argentina y, sobre el escenario, hizo todos los géneros: revistas, comedias, musicales, dramas, espectáculos peformáticos y hasta un infantil, como Luz Cenicienta. En esta oportunidad, según pudo saber Teleshow, el personaje de La One será algo muy novedoso y distinto a lo que ha hecho hasta ahora.

"Acepté el proyecto enseguida porque es un desafío muy grande, ya que hago todo lo contrario de lo que soy, es decir, hago de mujer normal. Es un personaje que voy a tener que trabajar mucho, porque si hay algo que no tengo, gracias al universo, es normalidad en mi vida. Y para hacer de Moria Casán, no da. La obra está prevista para arrancar a mitad de enero del 2020 en una de las salas del Multitabaris. La comedia es muy almodovariana y la mezcla de Nacha conmigo sobre un escenario los va a dejar a todos con la boca abierta".

"Esta obra la hizo en España Bibi Andersen, la famosa artista española, que ahora se cambió el nombre y se llama Bibiana Fernández. Y la verdad es que tuvo mucho éxito y muy buenas críticas", concluyó Moria.

Teleshow también habló con Javier Faroni, responsable de la puesta y cerebro del proyecto. "Es una comedia española que estuvimos a punto de hacerla hace tres años con ellas y por cuestiones de fechas la dejamos pasar. Ahora hablando con Nacha de hacer algo con Corina, volvimos a la carga y dijimos 'llamemos a Moria de nuevo'. Ellas son muy amigotas, se llevan bien. Así que avanzamos y ayer cerramos todo en una reunión los cuatro. Es una gran obra, todavía nos falta definir el título, ya que la idea es cambiar el original. Es una de las obras importantes que tengo previstas para el próximo año", confirmó el exitoso productor.