Imputaron a Alejandro Kenig por el robo de 3 camionetas

Alejandro Kenig, el ex delantero de Talleres de Córdoba y ex jugador de Sportivo Norte de Rafaela, entre otros, fue imputado en la ciudad de Santa Fe por el delito de "partícipe de asociación ilícita" y "partícipe secundario de robo calificado" de tres camionetas Toyota Hilux robadas en territorio provincial con destino de ser sacadas el país rumbo a Bolivia. El futbolista se encontraba detenido desde el pasado 31 de julio en la localidad mendocina de Uspallata, cuando fue demorado por Gendarmería al intentar regresar al país desde Chile. La fiscal María Laura Martí lo acusó en una audiencia imputativa en la capital provincial ante el juez Gabriel Candioti. Kenig contaba con pedido de captura nacional e internacional, ya que la fiscal sospecha que se encontraría involucrado en el robo de dos camionetas Toyota Hilux —una en Santa Fe y otra en Santo Tomé— mediante el uso de inhibidores de alarma. La acusadora sumó ayer una tercera camioneta robada en la ciudad de Esperanza. El rol que se le atribuye al ex delantero de Talleres de Córdoba es trasladar los vehículos robados hacia la frontera norte con Bolivia para sacarlos del país.

La investigación puso al descubierto una estructura que parece trabajar mediante células diferenciadas que levanta con exclusividad camionetas Toyota Hilux. Una es la que sustrae los vehículos, en base a inhibir el sistema de alarma. La segunda célula se dedica a la comercialización de las camionetas robadas hacia Bolivia para venderlas allí. La investigación se inició cuando en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 30 de mayo pasado, detuvieron a un cordobés en la zona de la terminal de ómnibus con dos Toyota Hilux robadas tres días antes en la provincia de Santa Fe: una en la capital santafesina y la otra en la vecina ciudad de Santo Tomé, el 27 de mayo pasado. Se investiga también si una camioneta robada en Rosario forma parte de los vehículos apropiados por la banda. Los identificados en la asociación ilícita dedicada a estos robos son personas residentes en Córdoba. El primer detenido en la capital jujeña era Jorge Adrián Moyano. El viernes se sumaron dos más: Sergio Ariel Moyano, de 45 años, y Gustavo Moyano, de 26. Los tres están detenidos con prisión preventiva en Santa Fe.