Se confirma o revoca la condena Policiales 14 de agosto de 2019 Redacción Por CASO NAIR GALARZA

La Cámara de Casación Penal de Concordia dará a conocer este miércoles su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por la defensa de Nahir Galarza, que solicitó que el crimen de Fernando Pastorizzo, cometido en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, sea considerado un "homicidio culposo". El 3 de julio último se realizó la audiencia en la que la defensa de Galarza, a cargo de los abogados José Ostolaza, Darío Germanier y Pablo Sotelo, solicitó que Nahir sea condenada por "homicidio culposo", un delito que tiene una pena máxima de cinco años de cárcel, al entender que los balazos que recibió Pastorizzo (20) fueron accidentales. Además, planteó que no se la juzgó "con perspectiva de género" y solicitó la nulidad de la sentencia por afectación al derecho de defensa, al no haber podido producir prueba, y la inconstitucionalidad del artículo 80 inciso primero del Código Penal, que prevé la pena máxima cuando media una relación de pareja.





EN MENDOZA

Un hombre fue detenido ayer por un grupo de vecinos luego de irrumpir en un colectivo para herir a puñaladas a su pareja y finalmente intentar suicidarse en la localidad mendocina de Las Heras. El incidente se inició anoche cuando el hombre, de 54 años, ascendió a un colectivo que circulaba por la calle General Hacha. En medio de un griterío, el hombre reconoció a su mujer, de la misma edad, entre los pasajeros y la atacó a puñaladas. Tras el feroz ataque, el autor escapó a la carrera del colectivo y se refugió en una casa de la vecina localidad de Villa Tulumaya, informó el sitio MDZOL. Vecinos, al enterarse lo ocurrido, irrumpieron en la casa e impidieron que el hombre se quitase la vida, al ahorcarse con una soga. Finalmente, el autor del intento de femicidio fue identificado como José Alberto Zanetti y terminó detenido en una comisaría de la zona, a disposición de la Oficina Fiscal número 7. Las mujer herida, llamada Celia Raquel Zanetti, fue llevada al Hospital Central de la ciudad de Mendoza, con heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen. Según se supo, no existían denuncias ni antecedentes de violencia de género en torno al agresor.