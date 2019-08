Aseguran que "la elección de octubre ya está resuelta" Nacionales 14 de agosto de 2019 Redacción Por Macri no inicia la transición porque se niega a "asumir su derrota".

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, aseguró ayer que la elección presidencial "ya está resuelta" y evaluó que existe una negativa del mandatario Mauricio Macri a iniciar un proceso de transición porque se resiste a "asumir su derrota".

El politólogo consideró que si bien "en lo formal" el resultado de la elección está abierto, ya que la fecha decisiva es el 27 de octubre, en los hechos ya está consumada la victoria del postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Según analizó en diálogo con NA, el dilema que introduce ese "escenario inédito" es que "ninguno de los dos actores puede iniciar las reuniones formales de cualquier transición".

En este marco, el jefe de Estado tenía dos opciones: capitular y convocar al candidato vencedor en la búsqueda de acuerdos de gobernabilidad para frenar la crisis económica que se disparó tras las PASO, o insistir en la confrontación en la búsqueda de algún rédito electoral de corto plazo.

"Yo ya me me inclinaba a visualizar este escenario de un Gobierno que iba a tratar de explicar la respuesta negativa de los mercados como un indicador de desaprobación de la oferta electoral contraria", indicó Romero a NA.

En tanto, consideró que Fernández intenta que "la gente interprete que estas alternaciones económicas son un síntoma de un estado general de inestabilidad y falta de control de la economía" por parte del Gobierno.

"Los dos tratan de sacar rédito de la desconfianza e incertidumbre económica. El que se ve beneficiado electoralmente por esta situación es Alberto Fernández. La elección está terminada por las consecuencias que se están viendo. La brecha podría ampliarse en octubre producto del deterioro económico", aseguró.

Para Romero, la reacción que están teniendo los mercados era inevitable y es independiente de "lo que pudiera decir" Macri, que decidió atribuir la crisis cambiaria a la orientación que tuvo en voto.

No obstante, dijo que "las palabras" del Presidente "fueron muy desafortunadas" e incurrió en una "actitud irresponsable e infantil porque es como desconocer la opinión de las urnas".

"Hubiera sido más inteligente poner a Fernández en la responsabilidad de lo que es, un presidente cuasi electo.

Incluirlo en una mesa de diálogo para transmitir certidumbre", resaltó.

"El problema es que no quiere asumir la derrota", agregó Romero, para quien ahora Cambiemos corre serios riesgos de perder incluso la Ciudad de Buenos Aires.