El Gobernador puso en duda que siga la cláusula gatillo Locales 14 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO J BARRERA ¿CONTINUA? Deben reunirse con los gremios y la recaudación bajó.

Luego de la recorrida por la cisterna para el agua que llegue del acueducto y del corte de cintas del desvío de tránsito pesado y de la ciclovía a Bella Italia, el gobernador Miguel Lifschitz realizó declaraciones en donde puso un signo de pregunta sobre la continuidad de la cláusula gatillo para los trabajadores estatales.

Consultado sobre si seguía, dijo: "no puedo asegurarlo en estos momentos. Tenemos pactado con los gremios una revisión para agosto. Nos tendremos que sentar a conversar. En medio de la turbulencia de la economía, es muy difícil hacer pronósticos".



ELECCIONES Y MERCADOS

Consultado sobre las PASO y el cimbronazo económico, el Gobernador indicó que "refleja el humor, la voluntad, el sentimiento de una gran parte de los argentinos que se sienten defraudados por la políticas del Gobierno, que se sienten golpeados en su economía familiar, sectores medios o trabajadores que votaron contra el macrismo y optaron por la fórmula Fernández-Fernández. Este resultado, prácticamente, lo pone en las puertas de la Presidencia. Se necesita una gran serenidad, prudencia por parte del Gobierno en estos momentos y tratar de acordar un tránsito ordenado de materia económica hasta el 10 de diciembre". Para Lifschitz, la responsabilidad la tiene el Gobierno. "Alberto Fernández tiene que colaborar. Yo lo he escuchado y tiene buena predisposición en ese sentido", añadió y destacó: "no se entiende demasiado la actitud que ha tomado el Gobierno de negar la realidad y culpar a los ciudadanos por la corrida del dólar".

Sobre el impacto de la devaluación, dijo que "es muy reciente. Hay que esperar unos días, unas semanas, hasta que toque fondo y se estabilicen las variables. Pero esto va a tener un impacto muy grande, sobre los salarios y jubilaciones. En los precios, de manera inmediata: ya hoy hay muchísimas mercaderías que no están vendiendo. Y va a tener un impacto altísimo en las finanzas del sector público, tanto provincial como municipal, porque se paraliza la economía. Para estos casos, es muy grave".



TRANSICION

Lifschitz admitió que tuvo una reunión con su sucesor, Omar Perotti, "hace 30 días". "Después se han generado equipos que se han reunido un par de veces, se han pedido informes que se han presentado. Eso transcurre con tranquilidad y normalidad. Seguramente, en las próximas semanas tendremos una nueva reunión con Omar. Pero no habrá sorpresas. Todos los números están a la vista. La realidad de la Provincia es muy clara. Va a ser una transición ordenada", comentó.



CANAL NORTE Y HOSPITAL

El mandatario dijo que la obra del Canal Norte estaba "en sus últimos detalles" y que estimaba que entre "30 y 60

días" se inaugurará. "Probablemente, en el mes de octubre", indicó. En relación la licitación del Nuevo Hospital, dijo que "quisimos ser muy cuidadosos porque es una obra muy grande, muy importante, porque requiere mucha calidad en su desarrollo. Estamos siendo muy riguroso en los antecedentes de las empresas y después se van abrir los sobres económicos. Viene a buen ritmo". Respecto del acueducto dijo que podría terminarse para septiembre de 2020.



AURELIA Y RUTA 70 AL OESTE

El Gobernador dijo que la obra del acceso a Aurelia desde la Ruta 34 "está para comenzar. También la repavimentación integral de la ruta 70 al oeste, que son unos 10 km".

En diálogo con "Algo dirán" (FM Galena, 94.5 Mhz), el Director de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, señaló que "el acceso a Aurelia fue una de las obras que hemos demorado. Está el contrato vigente y estuvo acordado con la empresa. Ya nos reunimos con el Presidente Comunal para llevarle tranquilidad. Va a empezar a pleno en octubre. Lo mismo va a pasar con la repavimentación de la ruta 70. Esta semana la vamos a adjudicar para empezar en octubre".

También dijo que "no hay obras detenidas, sí más lento. Obras que queríamos empezar, las estamos postergando. Nos pasa como a cualquier vecino: no nos alcanza el dinero para hacerlas.