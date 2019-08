Macri mantuvo una jornada de frenéticas reuniones

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El presidente Mauricio Macri encaró ayer una jornada de intensas reuniones en medio del sacudón por la derrota del domingo, la escalada del dólar y la crisis en los mercados, y antes del inminente anuncio de medidas económicas para contener la situación y afrontar la campaña electoral para los comicios de octubre.

El jefe de Estado recibió por la mañana en la Quinta de Olivos a la diputada oficialista Elisa Carrió, quien propuso una serie de medidas para los anuncios que se harán en breve -posiblemente este jueves-, y a las 11:00 Macri arribó a la Casa Rosada donde encabezó varias reuniones con distintos funcionarios hasta las 18:00, cuando se retiró de la sede gubernamental.

Por el edificio de Balcarce 50 pasaron en primer lugar funcionarios vinculados al paquete de medidas que se anunciarán y que podrían incluir una suba del piso del Mínimo no Imponible del Impuesto a las Ganancias, planes de pago para Pymes y la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, entre otras. Estuvieron en la Rosada el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Producción, Dante Sica, de Interior, Rogelio Frigerio, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el titular del Banco Central, Guido Sandleris; el de la AFIP, Leandro Cuccioli; y el de la ANSES, Emilio Basavilbaso.

Además, hubo reuniones con el canciller, Jorge Faurie; y con el embajador argentino en España, Ramón Puerta; uno de los pocos, junto a Cuccioli, que realizó declaraciones a la prensa al retirarse de la Rosada. Puerta mantuvo una breve charla con el Presidente y tras el encuentro sostuvo que Juntos por el Cambio debe "ampliar la base de sustentación con dirigentes del peronismo republicano".

"Hay que ampliar la base de sustentación con dirigentes del peronismo republicano, eso no se ha utilizado mucho hasta ahora", evaluó, aunque no dio nombres específicos, el ex senador peronista, quien es amigo personal de Macri.

Si bien Puerta dio esa definición, aclaró que no abordó con Macri sobre los pasos a seguir en la campaña y señaló que el motivo del encuentro fue para hablar del nuevo vuelo directo que conecta la capital de Misiones (Posadas) con Madrid y el "acuerdo Mercosur-Unión Europea", ya que -remarcó- "España es una puerta de entrada" al bloque que reúne países del Viejo Continente. A su vez, el misionero detalló que "habló brevemente" con el Presidente y señaló que lo vio "bien" pese al revés electoral.

El resto de los dirigentes que pisaron la sede gubernamental se retiraron de allí en medio de un fuerte hermetismo y sin realizar declaraciones a los periodistas, en momentos en que aún tratan de asimilar el golpe de la derrota en las PASO por un margen muy superior al esperado.



ESTRATEGIA "CORTA"

Macri recibió críticas de "propios" por el contenido del mensaje dado en la conferencia de prensa este lunes y acordó una estrategia "corta" para impactar en el electorado tras la derrota en las PASO del domingo pasado. Una fuente que pidió reserva de nombre comentó a NA que "el Presidente no se sintió cómodo con los cuestionamientos a él, pero, al final, comprendió".

A la cumbre política en la Quinta de Olivos de este lunes por la noche, que comenzó hacia las 21:00, asistieron María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Rogelio Frigerio. Para definir la estrategia corta, incluyendo anuncios económicos, fueron invitados los ministros Dante Sica y Nicolás Dujovne.

Al consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba no lo convocaron y tampoco a Elisa Carrió, que tuvo su exclusiva ayer por la mañana con el jefe de Estado.

"No podemos enojarnos con el voto de la gente. Debemos dar una respuesta política. La conferencia no fue bien tomada por la sociedad", dijo uno de los presentes. En Olivos, los funcionarios acordaron un mensaje "diferente, positivo, mirando el futuro y cuidando la gobernabilidad" con vistas a las elecciones generales.



GABINETE

Macri encabezará este jueves desde las 9:00 la primera reunión de Gabinete ampliado tras el revés electoral de las PASO, que se llevará a cabo en el CCK con la presencia de unos mil funcionarios del Gobierno. El Presidente buscará levantar el ánimo de los funcionarios tras el duro golpe que significó la derrota en las PASO por una diferencia bastante mayor a la esperada.