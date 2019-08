El comercio no tiene precios de referencia Nacionales 14 de agosto de 2019 Redacción Por POR LA ESTAMPIDA DEL DOLAR

BUENOS AIRES, 14 (NA).- Alimenticias que dejaron de entregar productos como harina y aceite, y comercios que pegan carteles en las vidrieras con la leyenda "todo tiene un aumento del 20%", son algunas de las consecuencias de la fuerte devaluación del peso tras la derrota del Gobierno en las PASO.

El dólar se apreció 12 pesos -un 25%- desde que el domingo se anunció la contundente derrota oficialista. La nueva devaluación alteró los costos de las empresas, que pusieron los precios en revisión, lo que altera la actividad comercial, que avanza hacia las remarcaciones.

La presión sobre el dólar preocupa a las empresas, pero también al Gobierno. El presidente Mauricio Macri instruyó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para que tome medidas tendientes a que la devaluación no se traslade de forma inmediata a los precios.

Los principales proveedores de supermercados aclararon que no modificarán importes de productos que ya enviaron.

Sin embargo, estiman una remarcación de entre 5% y 10% para los que tienen que entregar en los próximos días.

Si convalidan las nuevas listas de precios que les envían sus proveedores, deberán aumentar.

En caso de que no acepten, el riesgo es que aparezcan algunos signos de desabastecimiento.

Una compañía que participa del programa oficial de "productos esenciales" ya avisó al Gobierno que no puede seguir trabajando con los importes actuales.

Las cadenas notificaron a la Secretaría de Comercio, pero quedó pendiente una definición.

Las petroleras aparecen como las más afectadas por las movidas del dólar, y ya estarían preparando remarcaciones en los surtidores.

Los productores de harina y aceite, que pueden optar entre exportar y cobrar en dólares, o dedicar su producción al mercado interno, donde no sabe cómo será compensado, están en el centro de todas las miradas.

Los fabricantes de electrodomésticos, en tanto, frenaron las entregas y se están tomando dos o tres días para evaluar los nuevos precios.

En tanto, algunas cadenas de supermercados mantienen los precios en este rubro.

Lo que se venía moviendo este rubro se debía al Ahora 12, que también deberá readecuar sus tasas de interés, luego de la suba de 10 puntos del lunes.

Por la inestabilidad del dólar, los molinos harineros no entregarán harina a las panaderías por algunos días, ya que no tienen un precio de referencia para la bolsa de 50 kilos.

El presidente de la Asociación Panaderos de Rosario, Gerardo Di Cosco, señaló: "Nos han informado que han suspendido la venta de harinas, debido a la inestabilidad que hay en el dólar".

"Llamamos a la reflexión en un momento muy complicado de nuestro país. Les pedimos a estas grandes empresas que pongan un poquito el hombro para ayudar, puesto que estamos en una situación donde la gente está pasando hambre", sostuvo el dirigente.

Según Di Cosco, los panaderos deben "poner la cara con el cliente y decirle que sigue aumentando este producto básico en la canasta de los argentinos. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo y entre todos salir de este momento difícil que estamos pasando los argentinos".

"Hay una preocupación muy importante. No venden harina en todo el país porque están esperando que se acomode el dólar, pero yo no puedo aumentar por aumentar, la gente tiene que seguir llevándose el pan", enfatizó.

Por su parte, Juan Carrillo, de la Asociación de Panaderos de Mendoza, dijo que "se produjo la suspensión de la venta de harina, pero calculo que también pasará lo mismo de otros insumos de panadería".

"La medida molesta. No se tiene precio de referencia y para evitar equivocarse prefieren suspender las ventas por dos o tres días", indicó el dirigente.

En tanto, el presidente del Molino Matilde, René Mangiaterra, explicó: "No es la primera vez que vivimos esto. Pero no hay que generalizar. Estamos vendiendo un insumo, una materia prima tan básica, y en general no desaparece de un día para otro".