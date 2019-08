El dólar se disparó más de $ 10 y llegó a $ 57,30 Nacionales 13 de agosto de 2019 Redacción Por Por momentos se vendió a más de $ 60, pero la intervención del Banco Central permitió bajar el techo.

FOTO NA VERDE QUE QUIERO... Se terminó la calma cambiaria.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Tras la fuerte derrota del Gobierno en las PASO, el dólar se disparó ayer 23% respecto del viernes último, a $ 51,20 para la compra y $ 57,30 para la venta, según el promedio elaborado por el Banco Central. La divisa norteamericana había cerrado el viernes último a $ 46,47 en el mercado minorista.

El Banco Central salió a vender unos US$ 105 millones para evitar que la divisa quedara por encima de los $ 60, como ocurrió en casi toda la jornada financiera. La jornada financiera estuvo signada por la incertidumbre y el nerviosismo local tras el triunfo de la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner.

El presidente Mauricio Macri dijo haber "instruido al equipo económico para cuidar a los argentinos". El Banco Central desplegó toda su artillería para morigerar la disparada, con ventas de reservas propias (por primera vez desde septiembre de 2018), intervención en futuros y una tasa récord de 74,752%.

En el Banco Nación, en tanto, el dólar se vendió a $55 (en el canal electrónico se consiguió a $54,95), mientras que la cotización más elevada del día la tuvo el Banco ICBC con un precio de venta de $66 (finalmente cerró a $57).

Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa voló y se vendió a $53 (un alza de 17,1% o $7,75), luego de alcanzar un récord intradiario de $65.

En un contexto de incertidumbre y nerviosismo, y de ausencia de oferta privada en cantidad, y con una demanda por cobertura exacerbada por la preferencia para dolarizar tenencias, solo la intensa actividad del Banco Central pudo poner un límite a la fuerte suba.

Para evitar que el dólar siga escalando, el Banco Central subió la tasa de referencia unos 11 puntos porcentuales al récord de 74,782%, y licitó US$ 105 millones de sus reservas en tres tramos. En la primera subasta, el precio promedio fue de $55,431 y el mínimo de $55. En la segunda, el precio promedio fue de $ 54,755 y el mínimo de $54,50, mientras que en la tercera, el precio promedio fue de $53 y el mínimo de $53. Asimismo, el BCRA subastó otros US$ 60 millones a cuenta del Tesoro.

De esta manera, la autoridad monetaria buscó abastecer la demanda del mercado luego de una derrota del oficialismo en la elección primaria del domingo.

Los valores máximos de la jornada se anotaron en la primera parte del día, cuando puntuales operaciones se pactaron en los $60, un aumento de $14,75 respecto del cierre anterior.

La poca oferta genuina fue suplida desde temprano por las intervenciones oficiales, que a las reiteradas ventas en los mercados de futuros, añadió la realización de subastas por cuenta propia con ventas en el segmento de contado que, sumadas a la fuerte suba de la tasa de interés de las Leliq, forzaron una baja de los precios hasta que tocaron mínimos en los $ 53.