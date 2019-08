Macri culpó al kirchnerismo por bajas en los mercados y la suba del dólar Nacionales 13 de agosto de 2019 Redacción Por El Presidente anticipó que tomará medidas económicas para intentar llegar al balotaje. "Hemos tenido un día muy malo; hoy estamos más pobres que antes de las PASO", admitió.

FOTO NA LA FORMULA. Pichetto y Macri dieron la cara después de la reunión de gabinete.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Mauricio Macri adelantó ayer que prepara medidas para contener la disparada del dólar tras las derrota en las PASO, a la cual vinculó con que el "kirchnerismo no tiene credibilidad en el mundo", y se mostró confiando en que las nuevas iniciativas sirvan para "llegar a la segunda vuelta" contra Alberto Fernández.

"Vamos a revertir esta mala elección y vamos a llegar a la segunda vuelta", subrayó el mandatario nacional en conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto a su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, luego de haber encabezado una reunión de Gabinete con todos los ministros, en medio del impacto por la dura derrota electoral del domingo cuyo margen de diferencia respecto a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner no estaba en los cálculos de ningún integrante del oficialismo.

El jefe de Estado dijo que instruyó al equipo económico a diseñar las "medidas necesarias para cuidar a los argentinos" frente a la suba del dólar y su eventual traslado a precios, aunque no dio precisiones acerca de cuándo estarán listas, al señalar que aún "se está trabajando en eso".

Además de tratar de contener el impacto en el bolsillo de la ciudadanía, el paquete de medidas será una de las cartas que jugará el mandatario para tratar de reducir la diferencia en las elecciones generales de octubre y medirse en un balotaje contra Alberto Fernández.

Al ser consultado sobre si ya prepara una transición, dijo que "no corresponde institucionalmente" porque aún debe competir en octubre y cuando un periodista durante una pregunta le mencionó que tiene mandato hasta el 10 de diciembre, Macri lo interrumpió: "Como mínimo", aseveró.

Por otro lado, desestimó modificaciones en el Gabinete tras el revés electoral: "Las elecciones están ahí nomás, esos cambios son para una vez que pasan las elecciones", planteó.

Si bien el Presidente dijo que escuchó "el mensaje de la gente", evitó profundizar en autocríticas y apuntó al kirchnerismo por la devaluación que se desató este lunes tras el resultado de las PASO.

"Lo que pasó con el dólar es porque el kirchnerismo no tiene credibilidad en el mundo", sostuvo sobre el espacio político que resultó ganador y quedó al borde de la sucesión, e insistió: "Por lo que hicieron antes (en referencia a cuando gobernaron) pasa lo que pasa hoy".

Macri consideró que "el kirchnerismo tiene que hacer un esfuerzo adicional para mostrar que va a hacer algo distinto" si gana y no "dañar a los argentinos" por la "inestabilidad cambiaria", y agregó: "Ellos han dicho que ponen en duda los compromisos, las Leliq, no lo dije yo", en alusión a unos dichos de Alberto Fernández durante la campaña.

Según el Presidente, "si se confirmase que el kirchnerismo gana las elecciones", el problema de la economía y la inestabilidad cambiaria "va a estar", porque "el mundo cambió".

"Es tremendo lo que puede pasar, no podemos volver al pasado, porque el mundo ve el fin de la Argentina", alertó Macri, quien dijo además que "es por el pasado que hay gente que decide que no deja el dinero en este país", y agregó: "Yo no manejo los mercados, los mercados son gente que decide invertir".

Por su parte, Pichetto dijo que vio al Presidente "en control" de la situación y machacó con que se tratará de revertir el resultado en octubre y que sólo se debe hablar de transición entre el 27 de octubre y el 10 diciembre.

Además, el senador peronista aclaró que el Gobierno "no le echa la culpa a la gente con lo que ha votado", pero instó a que la ciudadanía "analice el voto útil", al remarcar que hay "dos candidatos de expresiones minoritarias que tienen puntos de contacto con el Gobierno y que son 5 puntos" porcentuales, en referencia a Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert.

También Pichetto aludió a captar el acompañamiento "la gente que no fue a votar el domingo" y podría hacerlo en octubre, mientras que agregó: "Esta historia no está cerrada, está por escribirse".