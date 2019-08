Los once de Otta para el debut Deportes 13 de agosto de 2019 Redacción Por El DT de la "Crema" ya tiene casi definido el equipo para visitar el próximo sábado, 12 hs, a Brown de Adrogué por la primera fecha del torneo. Mantendría una duda.

FOTO LA OPINION CHARLA TECNICA. / Walter Otta dialoga con su ayudante, Félix Benitez. El DT ultima detalles para el once que utilizará el sábado en el debut.

Walter Otta advirtió antes de comenzar con los amistosos de pretemporada que iba a utilizar dichos partidos, más allá del rodaje necesario, para probar alternativas. Lo hizo, en algunas posiciones el DT de la ‘Crema’ fue alternando con diferentes futbolistas, en otros casos no.

El inicio del torneo de la Primera Nacional está a la vuelta de la esquina. El cuerpo técnico ya sacó sus conclusiones y en función de ello se percibe que el DT de Atlético de Rafaela tiene todo bastante clarito de cara al debut. Una o dos dudas para conformar la alineación inicial.

Entre hoy y mañana quedará definido el once titular que utilizará en su debut como entrenador albiceleste. El sistema: 4-4-2.

Nereo Fernández será el arquero; en el fondo, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace parecen ser fijas, mientras que el otro zaguero que acompañará al uruguayo saldrá del ‘Toto’ Niz y Franco Racca; siendo el exMorón el que arranca un escalón por arriba del rafaelino. Por el lateral derecho, Maximiliano Paredes, que fue de menos a más en los amistosos, parece haberle ganado la pulseada a Lucas Blondel, aunque el defensor surgido de la cantera celeste se mantendrá en la formación inicial, unos metros más adelante, como volante por la derecha.

En el medio campo, Emiliano Romero y Renso Pérez son el ‘motor’ del equipo. Por la izquierda la duda pasa por Ángelo Martino o Joaquín Quinteros. El tucumano, exMitre de Santiago del Estero, se perdió la primera parte de la preparación por una lesión, pero ya recuperado y entrenando a la par de sus compañeros demostró que vino para ser parte del 11 titular.

Arriba, para comenzar el torneo: Ijiel Protti y Alan Bonansea. Son la dupla de delanteros que prácticamente utilizó en cada formación titular y aún Denis Stracqualursi debe ponerse 10 puntos desde lo físico y futbolístico. Ahí, pidiendo pista aparece Leonardo Acosta, otro de los que llegó a Alberdi y en cada juego para los alternativos cumplió y marcó desnivel, incluso goles. El exAlmagro arrastra una suspensión y no podrá estar en las primeras tres fechas. Claro está que también se deberá evaluar el momento de Matías Godoy, quien alterna entrenamientos con la selección argentina Sub17 en Ezeiza.

De esta forma, un posible once inicial sería con Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino o Joaquín Quinteros; Ijiel Protti y Alan Bonansea.

Este martes Atlético trabajará por la mañana en el predio del Autódromo y el DT Otta podría comenzar a trabajar algunas cuestiones tácticas. El conjunto albiceleste trabajará hasta el viernes en la ciudad y luego del almuerzo partirá con rumbo a Buenos Aires.