Falleció el "Tata" Brown Deportes 13 de agosto de 2019

FOTO ARCHIVO JOSE LUIS BROWN

El ex zaguero de la Selección argentina Campeón del Mundo en México 1986, José Luis "Tata" Brown, falleció ayer a los 62 años víctima de una larga enfermedad. Desde hacía varios meses a Brown le habían detectado Alzheimer y estaba sometido a un tratamiento, de acuerdo a como reconocieron sus familiares más cercanos.

En su carrera Brown jugó en la Selección nacional, y marcó un gol en la final ante Alemania Federal en el 3-2, también fue campeón con Estudiantes de La Plata en 1982, pasó por Boca, Racing, Deportivo Español, Stade Bretois de Francia, Atlético Nacional de Medellín y Real Murcia de España.

Como DT, estuvo al frente de Atlético de Rafaela (2004) y luego Ben Hur (2006).

En las redes sociales Estudiantes lo despidió en Twitter: "Un día de máxima tristeza para la Familia Albirroja, nos deja nuestro gladiador José Luis Brown. Su memoria y su amor por el club perdurará eternamente. ¡Hasta siempre Tata! Capitán, Campeón del mundo y ferviente defensor de la filosofía Pincharrata".

Tras retirarse del fútbol Brown fue ayudante de campo de Nery Pumpido en Los Andes, lo mismo hizo con Bilardo en Boca en 1996, y formó dupla con Héctor Enrique en Almagro y Nueva Chicago.

También dirigió a Blooming de Bolivia, Almagro y Ferro Carril Oeste, y en 2009 se hizo cargo de la Selección argentina Sub 17, pero previamente fue asistente de Sergio Batista en Selección argentina Sub 23 que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.