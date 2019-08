Creció el número de acuñado de bicicletas en una semana Locales 13 de agosto de 2019 Redacción Por En 5 días se hicieron 6 trámites, cuando la Municipalidad estaba acostumbrada a hacer uno o dos por mes. Además, varios vecinos se acercaron a hacer consultas, pero no pudo presentar la documentación correspondiente.

La propuesta llamada "Acuñado" llegó al programa Rafaela en Acción, acaso uno de los lanzamientos más populares que la Municipalidad de Rafaela ha realizado en este tiempo y que moviliza a miles de rafaelinos en poco tiempo.

En este caso, el acuñado posibilita registrar en el cuadro de la bicicleta una clave única para que el vehículo tenga mayor seguridad en caso de robo.

Antes que desembarcara en este sitio, el Municipio llevaba a cabo uno o dos acuñados por mes, un número ínfimo que con esta promoción se incrementó notablemente en cinco días en el barrio Antártida Argentina, donde hoy se encuentra Rafaela en Acción.

En total, se han realizado en esta primera semana 6 acuñados de bicicletas y además se han incorporado dos cuadros más, que tienen que ver con acuñados anteriores, y por eso el Municipio anotó toda la documentación y titularidad. En tanto, más de 10 vecinos se acercaron para poder hacerlo, pero por falta de algún papel no pudieron lograrlo. Los mismos prometieron volver esta semana.

Para realizar el trámite se necesita presentar DNI del titular y la factura de compra del rodado. El servicio se brindará de 10 a 13, en las diferentes estaciones que vaya visitando el dispositivo.



EXPECTATIVAS

"La idea es hacerlo exclusivamente en Rafaela en Acción y ver la demanda que tenemos", expresó el secretario de Gobierno y ciudadanía, Eduardo López. "Vamos a tratar de 'forzar' esa demanda yendo a las escuelas, llevando la folletería a cada chico para que la pueda llevar a su casa. Yendo también a la vecinal, dejando la folletería allí y que las personas que hacen actividades, en los talleres barriales más que nada, puedan aprovecharlo. Hay mucha gente que no sabe que este proceso se puede realizar y por eso entendemos que la demanda, una vez que forcemos eso, que la persona lo tenga en cuenta, se genere y tengamos mucho que contar después", completó.

López recordó que lo mismo pasó con el trámite de la licencia de conducir, donde la Municipalidad comenzó también en Rafaela en Acción y hoy tenemos un buen número en inicio de trámites que se realiza en las oficinas móviles de Rafaela en Acción y que gana un tiempo en las personas. Por eso en el acuñado el tiempo es total porque el trámite es completo. Esta es una manera de involucrar al vecino también en una medida muy importante para la seguridad. Este número es propio, es verificable y quedan guardados en las oficinas de Protección Vial y ante una situación de validación de identidad, rápidamente puede generarse el recupero del vehículo haciendo valer la constancia de la propiedad del dominio" .

El Secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, explicó al respecto que "la Ordenanza 3689 está vigente, lleva varios años y se venía realizando en la sede de Protección Vial, en calle Hipólito Yrigoyen, pero no tenía mucha demanda por parte de los vecinos. Más allá de que está vigente y de que existe algún tipo de comunicación para que la gente lo tenga presente, en los últimos tiempos hemos tenido muy poca demanda por parte de los vecinos", mencionó.

Una de las razones por la que no se realiza este trámite es porque las personas tienen que acercarse hasta la oficina central para poder llevar adelante un proceso que es muy sencillo, pero del cual probablemente no estén del todo informados. Para esto se necesita un caballete, los cuños, un martillo y una persona que lo haga.

López contó además que se llevaron a cabo reuniones con integrantes de la Federación de Vecinales, que se mostraron preocupados por la inseguridad más que nada, y otros tantos elementos que participan de este circuito y de este caso específico de las bicicletas. "Acordamos esto de trasladarnos al territorio y a un espacio que viene siendo exitoso, donde el vecino lo tiene como referencia de lo que es la gestión del Municipio y que nos permite poder contar con lo mínimo, más allá de los elementos mencionados, y así guardar estas cosas y no trasladarlas todos los días. Además podemos establecer el espacio administrativo de alguna manera, que nos sirve para completar las planillas, verificar el número de DNI, que terminan siendo los procesos formales que hay que complementar para llevar adelante el acuñado", dijo al respecto.



TRAMITES

En un "cuadradito" de 1x1 la persona realiza el acuñado en el cuadro de la bicicleta de los 11 dígitos que están establecidos por ordenanza y que es una medida importante. A partir de ahora el vecino va a tener a disposición cerca de donde vive y a través de un espacio comunicacional, que la Municipalidad está planteando, con folletería, con spots radiales y flayers para redes sociales. "Es una forma de acercar al vecino esta medida que apunta a la prevención, entendiendo que el acuñado proporciona una clave de identificación del vehículo", explicó López.