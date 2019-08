Consejo de Inclusión de Personas con Discapacidad reunido con ediles Región 13 de agosto de 2019 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente parte de prensa se hizo saber que el pasado miércoles 7 de agosto representantes del Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad se reunieron con los ediles locales en el recinto del Concejo Municipal para conversar sobre diversas temáticas vinculadas a discapacidad y de interés mutuo.

En primer término, se dialogó sobre la importancia de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) y no cada fecha (efeméride) que refiere a un diagnóstico en particular. Los representantes del Consejo remarcaron que se hace hincapié en una mirada positiva de la temática y no haciendo foco en cada patología, para no seguir profundizando las diferencias sino apuntando a la integración social.

En otro momento, se abordó el tópico del transporte de las personas con discapacidad y la posibilidad de contar a futuro con un transporte público que les otorgue autonomía.

También se conversó sobre las diferencias entre un certificado de discapacidad y de incapacidad laboral y se informó acerca de los espacios donde se realiza cada trámite con el objetivo de poder derivar posibles consultas o inquietudes de vecinos que ingresen al Concejo Municipal.

Los concejales también aprovecharon el encuentro para consultar información valiosa para el desarrollo de proyecto de ordenanzas, sobre temas como el transporte de personas con discapacidad a partir de remises y los espacios destinados a personas con movilidad reducida en espectáculos públicos.

“Consideramos que la reunión fue muy útil para intercambiar conceptos y sumar información útil para la gestión y desarrollo de proyectos de ordenanza que favorezcan la calidad de vida de las personas con discapacidad. Además, nos pusimos a disposición para cualquier consulta que pueda surgir y podamos asesorar.”, explicó la presidente del Consejo, Melina Acosta.