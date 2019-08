Gaggiotti: "hay mora en alquileres y construcción cero" Locales 13 de agosto de 2019 Redacción Por PANORAMA INMOBILIARIO DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA LOCAL

FOTO J. BARRERA RECLAMO./ Le pide al poder político que acelere las modificaciones en el Código Urbano, Reglamento de Edificación y abaratar los costos para disponer de más lotes.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rafaela (CIRA), Luis Gaggiotti, admitió que en los últimos tiempos creció la mora en el pago de los alquileres en nuestra ciudad al tiempo que reclamó cambios en el Código Urbano para lo que describió como una situación de "construcción cero".

"Hay un poco de mora, pero se está acomodando. Los alquileres tienen que aumentar producto de la inflación, pero no en toda su magnitud. Anualmente crecen un 25 o un 30%", dijo Gaggiotti. "Tenemos un trabajo muy importante, porque tenemos que hacer una mediación que sea buena para ambas partes, sino el sistema no funciona. El dueño tiene que entender que la casa tiene que estar en buenas condiciones y que la situación económica no es próspera y el inquilino tendrá que hacer un esfuerzo para poder llegar a una cifra que sea compatible para ambas partes", completó.

También admitió que el mercado de la compra-venta de inmuebles está "un poco tranquilo". "Este tema político incide en la parte económica. Hay indecisión en la gente producto de la situación que tenemos, pero creemos que se va a despejar un poco en estos días", dijo y admitió que "no hay más crédito. La gente que pudo ingresar a los créditos, fue un aporte importante a la economía". "En cuanto a los negocios, los precios están más flexibles. Hay veces que intervenimos varios corredores para poder cerrarlo. Allí es más complicado", añadió.



RECLAMO AL PODER POLITICO

Por otra parte, en cuanto a los proyectos que se encuentran en el Concejo Municipal para modificar el Código Urbano y el Reglamento de Edificación, Gaggiotti manifestó que "hace varios años que estamos trabajando todas las instituciones que intervienen en el desarrollo de la ciudad. Hemos llegado a una serie de consensos muy importantes para cambiar algunas cuestiones para imponerle otro ritmo a la ciudad. Hoy tenemos construcción cero. No hay que ser muy analista para darse cuenta de que la ciudad está parada desde hace varios años y que tenemos un desarrollo muy limitado. Tenemos que posibilitar hacer más metros cuadrados. Otras ciudades similares nos llevan años de distancia".

"Hoy el frente se usa básicamente para hacer cocheras y es la parte más cara. Tenemos que permitir construir más metros en altura para poder amortizar el valor del terreno. Eso es ley en todos lados. Tenemos que llegar a un acuerdo y esperemos que sea en este año", cerró.

En cuanto a los loteos, indicó que "se están desarrollando, aunque con un menor impulso de lo que me hubiera gustado porque también hay que cambiar reglamentaciones en los loteos. Hay muchos costos por infraestructura y otros ocultos, a partir de trámites (provinciales y municipales). Entonces, suma mucho el costo de hacer un terreno para que sea escriturable. Se vio como durante mucho tiempo todo estuvo parado. Hay que hacer un cambio allí también. Estamos trabajando para que tengamos todos una misma mirada para que la ciudad pueda seguir creciendo".