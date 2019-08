Inclusión Educativa: una década de política pública ininterrumpida

El Programa Bicentenario de Inclusión Educativa cumple en este 2019 su décimo aniversario y, para celebrar esta década de política pública ininterrumpida, la Municipalidad organizará el ciclo "Encuentros por la inclusión".Se trata de jornadas donde diferentes académicos abordarán el tema de la equidad educativa, contribuyendo a una reflexión sobre la importancia de que todos puedan recorrer su trayectoria educativa y terminar la escuela secundaria.Por un lado, está previsto el desarrollo de conferencias en el Instituto Superior del Profesorado N° 2 "Joaquín V. González", destinadas a docentes y directivos de todo el sistema educativo de la ciudad.Además, se llevarán a cabo en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, una serie de talleres con centros de estudiantes, alumnos y alumnas de todas las escuelas, con el objetivo de pensar junto a ellos el rol como pares que le toca cumplir en una escuela inclusiva.Cabe destacar que el Programa Bicentenario de Inclusión Educativa fue creado durante la gestión del ex intendente Omar Perotti y, desde hace diez años, brinda un acompañamiento a estudiantes que cursan la secundaria en las escuelas de la ciudad.Los centros distribuidos en distintos sectores de la ciudad, cuentan con la coordinación de la Secretaría de Educación y el trabajo de un equipo de docentes que guía a los participantes tanto en el desempeño académico como en su desarrollo personal.A través de este programa, la Municipalidad de Rafaela busca que las distancias se acorten, para que el camino por la escuela secundaria sea lo más sencillo posible, brindando las soluciones que por diferentes motivos el entorno familiar no puede otorgar.El ciclo "Encuentros por la Inclusión" se pondrá en marcha el próximo jueves 15 de agosto, con la presencia en la ciudad de Sol Minoldo, quien vendrá a disertar sobre "La ilusión meritocrática. ¿Esfuerzos individuales para arañar derechos o políticas sociales para garantizarlos?".La especialista pone en duda las enseñanzas que recibimos desde pequeños sobre nuestros logros individuales y personales, sobre aquello que "cada quien puede proponerse lo que sea y alcanzarlo con esfuerzo". Como si la pobreza y la vulnerabilidad fueran culpa de pobres y vulnerables, y la política social, una ventaja tramposa para quienes no se esfuerzan."Entender que nada de esto refleja el mundo en que vivimos, que la realidad no se acomoda a los valores sólo porque los creamos y difundamos, restituye a la desigualdad su carácter social. Y se lo restituye también a las estrategias con las que podemos concebir y construir, efectivamente, un mundo en el que se garanticen los derechos de cada persona desde su infancia", expone la autora.La primera actividad estará destinada a estudiantes de escuelas secundarias, y se desarrollará a las 15, en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado. Los grupos escolares deberán reservar lugares previamente, llamando a los teléfonos de la Secretaría de Educación 504333 o 504399, o por mail a [email protected] Más tarde, a partir de las 19, Minoldo brindará una conferencia para todo público, con entrada libre y gratuita, en el auditorio del Instituto Superior del Profesorado N°2"Joaquín V. González".Sol Minoldo nació en Córdoba. Se doctoró en Ciencias Sociales en la UBA y actualmente trabaja como investigadora de Conicet en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), en Córdoba. Sus principales temas de investigación son el envejecimiento de la población, la calidad de vida y acceso a derechos en la vejez, los sistemas de protección social, las políticas sociales y los derechos sociales.Además de su trabajo de investigación académica (reflejado en la publicación de papers, capítulos de libros y ponencias en congresos), contribuye con diversos trabajos de comunicación/divulgación científica, como el ciclo de podcast NoEsTanAsí (de ParqueFm), publicaciones de "El gato y la Caja" y notas de prensa en diversos medios de comunicación.