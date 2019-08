CRAR cayó ante Santa Fe RC Deportes 13 de agosto de 2019 Redacción Por HOCKEY

FOTO REVISTA TODO A PULMON RAFAELA EN PRIMERA./ El Verde perdió 3 a 2.

La del sábado no fue una buena jornada en materia de resultados para CRAR, en sus compromisos por la tercera fecha ante Santa Fe Rugby, como local por el torneo Nivelatorio de la Asociación Santafesina de Hockey.

El partido principal frente a uno de los líderes fue bastante parejo, sobre todo en los dos primeros períodos, pero la escuadra dirigida por Fabián Montesano no pudo finalmente rescatar un resultado positivo. En las demás categorías el equipo santafesino se llevó todos los puntos.

Este es el resumen de la tira en el sintético: Sub 12: CRAR 0 – Santa Fe Rugby 1.

Sub 14: CRAR 1 (Maitena Dubas) – Santa Fe Rugby 4. Sub 16: CRAR 0 – Santa Fe Rugby 5.

Sub 18: CRAR 3 (Alina Costamagna -2- y Abril Beltramino) – Santa Fe Rugby 4.

Reserva: CRAR 0 – Santa Fe Rugby 2.

Primera: CRAR 2 (Victoria Bernardi y Abril Beltramino) – Santa Fe Rugby 3.

Los otros resultados de la fecha en primera: Argentino de San Carlos 0 – Banco 9; Colón 2 – El Quillá B 3; Universitario SF 2 -CRAI 4; Alma Juniors 2 – La Salle 6; y El Quillá 7 – Atlético Franck 0.

En la próxima fecha (cuarta), CRAR será local ante Alma Juniors de Esperanza.