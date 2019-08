¿Y si no tengo los papeles? Locales 13 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

O si la bicicleta es vieja, pero aún la conservamos por su estilo y porque nos gusta, ¿qué hacemos? Muchas personas ya no tienen la factura o la documentación de cuando la adquirió. Si esto pasa, puede acercarse al lugar donde fue comprada y obtener algún tipo de documentación en los registros contables, certificación, etc. Para el acuñado sí o sí se necesita acreditar identidad, ya que el Municipio no puede acuñar una bicicleta con algún titular que no pueda acreditar la procedencia de ese vehículo. "Las casas que venden bicicletas tienen un registro, obligatorio, de todos los vehículos que van vendiendo y de las personas que lo van comprando. Si se accede a ese registro se le otorga una constancia de que fue comprada dentro del circuito formal y a partir de ahí pueden presentarse con esa constancia más el documento y se realiza el proceso", explicó el funcionario.

Hay muchos casos en que los padres compraron la bicicleta y se la regalaron a sus hijos. En este caso, si es menor de 16 años, debe estar acompañado con el padre. En cambio, si es mayor lo puede hacer el chico con el DNI del papá o mamá, según quién la haya comprado. El número que se graba es el del propietario, más el tipo de DNI que se presenta.