Seminario CAME: "Análisis de costo y fijación de precios"

En el marco de las capacitaciones brindadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, el próximo martes 20 y miércoles 21 de julio, de 12:30 a 16:30 hs se desarrollará la capacitación sobre “Análisis de costos y fijación de precios”.En toda empresa es indispensable saber en qué situación se está, cuál es el punto de equilibrio, qué peso tienen los costos fijos y variables, cuáles ratios son posibles medir en términos de eficiencia y cómo se puede determinar un precio o un “mix” para diversos productos. Este seminario desarrolla todos éstos conceptos con una clara clasificación de costos y herramientas que serán muy útiles para quienes no tienen base consistente en administración o finanzas.Aprender a fijar el punto de equilibrio. Determinarlas diferencias entre costos fijos y variables. Analizarlos distintos mecanismos de fijación de precios. En esta ocasión la capacitación estará a cargo de la Lic. Araceli Sosa.Además aquellos participen del 80% de las capacitaciones CAME previstas en el CCIRR para este año, obtendrán un certificado de “Gestión empresarial integral”. Ya que el cronograma es pensado estratégicamente a fin de obtener un conocimiento integral de las diferentes áreas de la empresa.Será sin cargo para los socios del CCIRR, mientras que el resto deberá abonar $1250. Para más información: [email protected]