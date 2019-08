Una sentencia electoral Notas de Opinión 13 de agosto de 2019 Por Fernando Algaba Leer mas ...

Este domingo 11 de agosto, las PASO presidenciales no fueron unas elecciones más. Los resultados provisorios de los comicios nacionales fueron prácticamente una sentencia contra las aspiraciones de la actual gestión nacional rumbo a las Generales del 27 de octubre. Lo que parecía una polarización disputada entre las fórmulas Macri-Pichetto (Juntos por el Cambio) y Fernández-Fernández (Frente de Todos), terminó con un desenlace muy favorable para estos últimos con una diferencia favorable de prácticamente 16% -47,65% para los vencedores contra 32,08% del oficialismo-, no llegando a ser detectada por los estudios de opinión algo que merece un análisis aparte, causando una gran sorpresa y restando toda chance al resto de las listas presentadas, de las cuales ahora quedarán 6 en total.

Un dato no menor, luego de la fórmula Lavagna-Urtubey (8,22%), es que la “cuarta fuerza política” fueron los votos en blanco, que junto a los anulados, recurridos e impugnados llegaron a superar el 4% de los sufragios válidos. El día después no ha sido nada positivo generándose y alimentando aún más la crisis económica con la variable tipo de cambio y el derrumbe de las acciones en la Bolsa porteña y de los papeles de empresas argentinas que cotiza en Wall Street. Ni hablar del riesgo país.

En tanto, en nuestra ciudad de Rafaela se hado el reverso a lo ocurrido en el ámbito nacional, que no ha mostrado el freno que tuvo Cambiemos en las elecciones provinciales pasadas. La fórmula de Juntos por el Cambio obtuvo 48,8% y Frente de Todos 29,9%, es decir una polarización desbalanceada a favor del actual presidente, quien a pesar de no conformar con su gestión ha tenido un apoyo importante de la sociedad rafaelina.

Lo que viene será adverso para las aspiraciones reeleccionistas de Mauricio Macri, quien en muy poco tiempo tendrá que competir llevando a cuestas una derrota clarísima en todo el territorio nacional, excepto en la provincia de Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires… y la Antártida Argentina. ¿Podrá Macri en apenas dos meses revertir este panorama electoral con tantos frentes abiertos, principalmente el económico? ¿Conservará el votante la misma elección de estas PASO?