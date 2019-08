Referente del under teatral de la década del '80 Sociales 13 de agosto de 2019 Redacción Por FALLECIO TINO TINTO

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El actor y director Tino Tinto, uno de los referentes del under teatral porteño de los '80 y creador de grupos contraculturales de culto como Los Peinados Yoli junto a Batato Barea, murió a los 57 años de edad, informó este lunes la Asociación Argentina de Actores.

Su nombre real era Fernando Arroyo, y en su trayectoria de cuatro décadas estudió actuación, canto y danza con Pepe Cibrián Campoy, Helena Tritek, Mecha Fernández, Rubén Cuello, Ana María Stekelman, y María Esther Fernández entre otros maestros.

Su primer trabajo fue durante la adolescencia, cuando participó de una versión de la comedia musical "Hair" en Paraguay.

De regreso en Buenos Aires, fundó e integró el grupo de teatro y rock Los Peinados Yoli junto al desaparecido Batato Barea, Mario Filgueira, Doris Night, Divina Gloria, Ronnie Arias, Dany Panulo, Ben Gala y Lucy Makeup.

Entre sus trabajos teatrales se contaron "Calígula", de Pepe Cibrián Campoy; "Esta me la vas a pagar", de El Clu del Claun en el Parakultural; "Madame Butterfly" con dirección de Sergio Renán, "Los muchachos de antes no usaban gomina", dirigida por Homero Cárpena, "Fácil... casi una performance" bajo la dirección de Cecilia Propato, y "Octubre en el paraíso" de Hernán Aguilar, entre otros.

Participó en las puestas en escena de "Piano Bar" de Charly García en el Luna Park y en giras nacionales e internacionales del Grupo Caviar de Jean Francois Casanovas.

Como director presentó "Antidivas, neo cabaret", "Spellusnante", "Buscando el interior de un actor", "Una temporada en el infierno", "Perdóname soy una mujer" y "Por el lado más bestia" de Pablo Mikozzi.

Entre sus últimos trabajos se encuentran los espectáculos "MamaPunk Antiópera" y "Mama Punk experiencia Nina Hagen" junto a Karina K y Cynthia Manzi.