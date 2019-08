Alberto, Cristina y Kicillof alinean el discurso ante la crisis cambiaria Nacionales 13 de agosto de 2019 Redacción Por "(Macri) no me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora", afirmó Alberto Fernández tras el encuentro. Además, le adjudicó responsabilidad a Macri por el derrumbe de los mercados y el salto del dólar al sostener que "es lo que pasa cuando un Gobierno pasa tantos años no diciendo la verdad de la economía a la gente".

FOTO NA ¿FUTURO PRESIDENTE? Alberto Fernández al retirarse del Instituto Patria.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, y el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunieron hoy para hacer un balance de las PASO y alinear el discurso sobre la crisis cambiaria, en medio de las acusaciones del Gobierno por las consecuencias económicas del golpe de mercado.

El encuentro en las oficinas de Cristina Kirchner del barrio porteño del Congreso no fue extenso, pero alcanzó para consensuar los pasos a seguir después de la holgada victoria que perfiló al Frente de Todos como amplio favorito para octubre.

El cónclave se desarrolló luego de que se conociera el mensaje del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el que el funcionario macrista reconoció la "contundente victoria" del peronismo, pero con una lectura sobre el resultado de las urnas que explica "la reacción de los mercados" de este lunes al "riesgo de volver al pasado".

Esa lectura no cayó bien en el entorno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner porque deslinda la responsabilidad del Gobierno en la administración de la crisis y asocia el caos cambiario a la voluntad popular que se inclinó mayoritariamente por el Frente de Todos.

Al salir de la reunión, Fernández tomó contacto con la prensa que hizo guardia sobre la calle Rodríguez Peña y negó que el presidente Mauricio Macri lo haya convocado al diálogo después de conocerse la abultada diferencia de casi 16 puntos en las PASO entre uno y otro.

"(Macri) no me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora", expresó Fernández al salir del Instituto Patria, donde se reunió con su compañera de fórmula y con el candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Estamos muy contentos, disfrutando del acompañamiento de la gente, entusiasmados", señaló el ex jefe de Gabinete.

Sostuvo, además, que el "único" integrante que lo llamó tras la victoria fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Al referirse a las alteraciones en el mercado, le adjudicó responsabilidad a Macri al sostener que "es lo que pasa cuando un Gobierno pasa tantos años no diciendo la verdad de la economía a la gente".

La ex presidenta había arribado por la mañana a Aeroparque proveniente de Ríos Gallegos -desde donde había seguido el triunfo electoral- y fue recibida por empleados aeronáuticos que la ovacionaron y la recibieron al grito de "Vamos a volver".