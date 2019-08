El SUV Ford Territory llegará a la Argentina Automotores 13 de agosto de 2019 Redacción Por El nuevo SUV es fiel reflejo del intenso proceso de transformación del portafolio de productos de la marca para ofrecer vehículos versátiles y conectados teniendo como centro las necesidades y expectativas de los clientes.

FOTO FORD ARGENTINA FALTA POCO. El SUV Ford Territory sale al mercado el año que viene.

En el marco de un evento que convocó a la prensa de Argentina y Brasil, Ford anunció el lanzamiento de un nuevo vehículo para estos países: se trata de Territory, el nuevo SUV de Ford. Durante el anuncio, se destacó la importancia del nuevo vehículo dentro del proceso de transformación del portafolio de productos de la marca. El lanzamiento oficial será en 2020 para ambos mercados.

El nuevo SUV de Ford para la región fue develado en el Salón de San Pablo de 2018 y, dada la enorme repercusión y reacción positiva que recibió del público, se convirtió rápidamente en un gran candidato para llegar al mercado sudamericano. “La respuesta de los consumidores fue excelente, especialmente en aspectos clave del diseño exterior e interior, el espacio y la tecnología. Decidimos movernos rápido y traer este vehículo a los clientes de la región”, dijo Lyle Watters, presidente de Ford Sudamérica, en el marco del anuncio para Argentina y Brasil.

La confirmación del lanzamiento de Territory es parte de un intenso proceso de innovación del portafolio de productos de la marca y es el resultado de la rápida transformación de Ford en una empresa realmente centrada en el consumidor,

orientada a brindar no solo vehículos de excelencia sino también servicios y soluciones de movilidad.

“Territory es la combinación perfecta entre lo mejor de la tecnología y la ingeniería de Ford con la eficiencia de costos de la manufactura china. Esto nos da como resultado un producto único y exitoso, desarrollado para satisfacer las necesidades del usuario”, sintetizó Gabriel López, presidente de Ford Argentina, durante la presentación.



DE AVANZADA

Desarrollado por Ford en China en asociación con Jiangling Motors Corporation (JMC), Territory incorpora tecnologías de segmentos superiores para democratizar el acceso a una experiencia de manejo más inteligente a cada vez más usuarios.

Territory es parte de una nueva generación de vehículos Ford pensados para una nueva generación de clientes. Estará equipado con cargador wireless para celular, cámara 360° con vista de ojo de pájaro (bird eye view), central multimedia y tablero de instrumentos con una pantalla de 10”. También, contará con asistente de estacionamiento, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de punto ciego.

“Este nuevo SUV es un gran ejemplo de cómo Ford se está transformando rápidamente para reflejar cada vez más a los consumidores de hoy y de mañana. O sea, una generación conectada, móvil y activa que quiere resolver sus problemas de forma rápida y fácil, que tiene al tiempo como el bien más valioso”, afirmó Rogelio Golfarb, vice-presidente de Ford América del Sur.

El interior será otra de las bondades de Territory: es el modelo con las mejores dimensiones para el segmento y el líder de su clase en lo que respecta al espacio para pasajeros en la segunda fila de asientos.

El nuevo SUV de Ford se sumará a la renovada línea de pick-ups Raza Fuerte (Nueva Ranger, la Ranger Raptor, la F-150 y la F-150 Raptor), cuyos lanzamientos coronarán el 2019, el año de las pick-ups Ford.



Expectativas favorables

Watters mostró una visión optimista en relación a las perspectivas de crecimiento económico de Brasil y Argentina, los dos mayores mercados de la región. El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea fue destacado como uno de los factores que contribuyen para esa percepción.

“Este acuerdo es uno de los mayores celebrados en el mundo. Tendrá una implementación gradual y va a cambiar las relaciones de Brasil y Argentina con el mundo. Encontramos esto muy importante para la región, en particular para el sector automotriz, y exigirá un intenso trabajo para mejorar nuestra competitividad”, agregó el CEO de Ford Sudamérica.

El ejecutivo también mostró confianza en que Argentina seguirá un camino de modernización administrativa y económica. “Ambos países están buscando estímulos para promover el crecimiento de la economía y, al reflexionar sobre este escenario, me siento realmente optimista y motivado para llevar nuestro negocio a un nuevo nivel en la región”, completó Watters.

López, por su parte, destacó la fuerza de la marca en el mercado argentino, con una línea de grandes productos que será reforzada con la llegada del nuevo SUV. “Territory es fiel reflejo de la estrategia futura de Ford, representa el próximo capítulo de nuestra historia en el país y una parte muy importante de nuestra búsqueda por hacer un mundo más sustentable, seguro y conectado, que le haga más fácil la vida a nuestros clientes. Y Argentina crea un escenario ideal para seguir comercializando productos innovadores enfocados en las necesidades del consumidor actual y futuro”, afirmó López durante el evento de presentación.