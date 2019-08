Retener vehículos sin patente debe esperar Locales 13 de agosto de 2019 Redacción Por El concejal Mársico insistió con darle despacho a un proyecto a los fines de que se proceda a retener los vehículos estacionados en la vía pública en condiciones de circular pero que no posean las chapas patentes reglamentarias.

FOTO PRENSA CONCEJO LUNES. Los ediles en la reunión de comisión de Gobierno.

Este lunes en un clima de armonía, más allá de ser el día post elecciones primarias y antes de que los mercados y el dólar descarguen su furia, y con la ausencia del concejal de cambiemos Hugo Menossi, se llevó a cabo la reunión de comisión de Gobierno en la que se dio despacho a 12 proyectos que serán votados el próximo jueves a partir de las 9:00.

Uno de los temas que seguirá en comisión hasta el próximo lunes, con la firme intención de su autor, el concejal del FPCyS Lisandro Mársico, de ser votado en la sesión del jueves 22 de agosto, es el que pretende retener, los rodados que se encontraren detenidos o estacionados en la vía pública en condiciones de circular y que no posean las chapas patentes reglamentarias. Concretamente plantea introducir una modificación al Código de Tránsito el punto B) 4 del artículo 65º de la Ordenanza Nº 2969.

“En nuestra ciudad ya se ha hecho modalidad habitual la presencia de los conocidos popularmente “motochorros”, movilizándose por las calles de la ciudad a la búsqueda de potenciales víctimas, en especial aquellas que portan bolsos colgados de sus hombros o algún paquete a la vista; delincuentes que se mueven en motocicletas, sin las chapas patentes reglamentarias. También en muchas ocasiones se utilizan las motos para arribar a un local comercial o vivienda, asaltarlos y luego proceder a la huida, utilizando la movilidad de referencia, siendo muy elevada la cantidad de delitos que poseen esta metodología”, fundamentó al brindar los fundamentos de su iniciativa Mársico. “Hoy no se le da despacho porque hay algunos concejales que no habían podido leer el proyecto, pero si la semana próxima consigo el acompañamiento de mis pares, le daré despacho y después lo votaremos en el recinto”, expresó el concejal.

Sin embargo, el proyecto seguirá en comisión hasta la próxima semana, para que todos los concejales puedan analizarlo teniendo en cuenta que no hay al menos hasta ahora consensos sólidos. Incluso desde el Departamento Ejecutivo advierten sobre las complicaciones operativas para instrumentar esta iniciativa y también sobre las posibles consecuencias legales.

Por otra parte en el encuentro de comisión de este lunes, se dieron despacho a los siguientes proyectos: ordenanza para modificar el artículo nº 40 del Código de Faltas, en relación al estacionamiento; solicitud de contratación directa de alojamiento de Gendarmería; proyecto de resolución para declarar de interés municipal la Campaña del “Buen Trato” que está a punto de lanzar el Ejecutivo -se suspendió el viernes pasado-. Además, una minuta de comunicación para solicitar informes por contratos de locación, otra para colocar cámaras de seguridad en la Escuela secundaria "Joaquín Dopazo" de barrio Villa Rosas y una más que pide incorporar capacitación en jardinería y paisajismo.

En el orden del día del jueves también figurará un pedido de informes sobre las personas con discapacidad empleadas por el Municipio, un proyecto sobre la implementación del boleto educativo gratuito y una iniciativa que impulsa la donación de terreno para calle pública, entre otros.