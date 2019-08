Lavagna está dispuesto a contribuir a la estabilidad Nacionales 13 de agosto de 2019 Redacción Por CREE QUE EL RESULTADO DE LAS PASO ES IRREVERSIBLE

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Tras quedar tercero en las PASO nacionales, el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró ayer que su espacio "está para contribuir a la recuperación con la noción de la estabilidad, el trabajo y la producción", al considerar que la victoria de Alberto Fernández es irreversible para el Gobierno de Mauricio Macri.

El economista se expresó de esta manera en el marco del abrupto aumento del dólar y la caída en la cotización de los bonos argentinos en el extranjero.

"A la luz del resultado de las PASO y de sus repercusiones, la Argentina necesita rápidos gestos que permitan la recuperación de la confianza interna y externa", escribió Lavagna en su cuenta oficial de Twitter, luego de que la fórmula del Frente de Todos se impusiera por más de 15 puntos de diferencia sobre el oficialismo en las elecciones primarias de este domingo.

En este sentido, el economista resaltó que su alianza "está para contribuir a la recuperación con la noción de la estabilidad, el trabajo y la producción".

Allegados al ex Ministro de Economía explicaron que la idea es apoyar la gobernabilidad del presidente Mauricio Macri durante los meses que le quedan de gestión.

De acuerdo con el escrutinio provisorio, Consenso Federal sacó en estos comicios el 8,23% de los votos, quedando como la tercera fuerza más importante del país.

Tras la abrupta subida del dólar, el candidato a diputado nacional del espacio Marco Lavagna aseguró que la moneda extranjera "sube porque el Gobierno generó miedo cuando dijo si no ganaban ellos saltarían los mercados".

"El Gobierno tiene que dar señales claras y salir de la confrontación", señaló el hijo del postulante presidencial.

En declaraciones a radio El Destape, Marco Lavagna evaluó que "la responsabilidad es del Poder Ejecutivo, que tiene que marcar un camino y dar tranquilidad".

"El de ayer es un resultado que el Gobierno no tiene forma de revertir. Hay que asegurar que una vez que termine el proceso electoral, debemos generar consensos y ayudar a la gobernabilidad", afirmó el postulante a diputado.