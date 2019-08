WRC: en mayo se disputará la fecha en la República Argentina Deportes 13 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El ingeniero Carlos García Remohí, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, adelantó que nuestro país será escenario de la edición número 40 del Rally Argentina en la temporada 2020.

La tradicional competencia, que se volverá a desarrollar por caminos de la provincia de Córdoba, tiene fecha asignada para los días 1, 2 y 3 de mayo.

García Remohí ocupa una de las vicepresidencias del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA y por lo tanto es una palabra autorizada para dar a conocer esa información.

"Hay distintas posiciones entre los distintos rallies que se corren en Europa, sobre todo. Creo que esta semana se hará un voto electrónico entre todos los miembros del Consejo Mundial y se va a aprobar el próximo calendario", reconoció el dirigente.

Agregó que "no se pudo hacer la semana anterior, porque quedaban afuera Alemania y Francia, a los que se les asignará las respectivas fechas de la temporada 2020".

"Como ya es costumbre, a veces no le damos importancia pero realmente la tiene, y es mucha. Este año cumplimos 40 años organizando una fecha por el Campeonato del Mundo", afirmó quien trabajó en todos los escalafones de la prueba organizada por el Automóvil Club Argentino desde 1979.

"En la última reunión fue confirmado oficialmente que en 2021 habrá autos híbridos, tal como las fábricas solicitaron a la FIA para continuar la apuesta dentro del torneo más importante del mundo", sostuvo García Remohí.

"El rally crece más y se está desarrollando. Hoy hay no menos de cinco autos en tres o cuatro segundos y las cuatro marcas están disputando el campeonato; la actividad está en un momento de apogeo", consideró.

Finalmente señaló que "para el año 2021 van a cambiar los autos totalmente porque los motores pasarán a ser híbridos y los vehículos, en lugar de partir de uno original, van a ser prácticamente prototipos, con una estructura de caños con carrocería de la marca. Está confirmado, las fábricas quieren impulsar esa tecnología y las cuatro que hoy están participando en el WRC quieren a toda costa que los autos sean híbridos en el rally". (Fuente: Campeones).