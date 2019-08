Comunicación con los candidatos a presidente Nacionales 13 de agosto de 2019 Redacción Por ALBERTO FERNANDEZ LO NEGO

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Mauricio Macri sostuvo ayer que llamó a todos los candidatos presidenciales de la oposición que quedaron habilitados a participar de los comicios generales de octubre para garantizar que sean un "proceso electoral responsable", aunque Alberto Fernández negó que haya tenido un contacto con el mandatario.

"He llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados como tales en las PASO para felicitarlos y para invitarlos a que participemos en un proceso electoral que sea constructivo para los argentinos", afirmó Macri en la rueda de prensa que ofreció en la Casa Rosada tras la reunión de Gabinete.

No obstante, el postulante del Frente de Todos que obtuvo el triunfo en las PASO, Alberto Fernández, dijo poco antes de la rueda de prensa de Macri que no habló con el jefe de Estado: "No me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora". Luego trascendió que Macri trató de comunicarse con Fernández, pero el ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner no atendió los llamados.

Por su parte, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, confirmó que el mandatario se comunicó con los candidatos, pero desestimó que vaya a haber reuniones con ellos de aquí a octubre.