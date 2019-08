A diferencia de la Provincia y de la Nación, en Rafaela ganó Macri Locales 12 de agosto de 2019 Redacción Por TAMBIEN EN EL DEPARTAMENTO CASTELLANOS

FOTO M. LIOTTA A CONTRAMANO./ En Rafaela y la región se siguió con el apoyo a Juntos por el Cambio.

Por Adrián Gerbaudo. - La ciudad de Rafaela muchas veces se distingue por ser diferente al resto. Y en las elecciones del día de ayer, fue una clara muestra de ello. Los datos de nuestra ciudad empujaron a los datos de todo el departamento también en donde, a diferencia de lo que sucedió en la Provincia y en la Nación (en donde ganó ampliamente la fórmula Fernández-Fernández) aquí se impuso Mauricio Macri por amplio margen.

Desde que cayó el sol hasta bien llegada la noche, el ambiente en los comité tanto de Juntos por el Cambio como del PJ, era de mucha distensión. No había el nerviosismo que era habitual a comienzo de año, cuando se jugaban los cargos a nivel local y provincial. Ahora, se sabía que el aporte de Rafaela era poco a nivel nacional.

En el peronismo, por ejemplo, se veía poca gente a comparación del "hormiguero" en que se convierte un día de elección local. En Juntos por el Cambio (el bunker fue el local del PRO) se vio más gente.

Los datos locales se comenzaron a conocer bien entrada la noche. Y siempre fueron extraoficiales: recién a partir de las 22:15 comenzaron a aparecer en la web oficial, aunque con una particularidad: no había un número unificado para toda la ciudad, sino que estaba dividida por cuadrantes.



YO ESTOY AL DERECHO,

DADO VUELTA ESTAS VOS

Curiosamente, los números fueron casi iguales. Pero, con ganadores inversos. Aquí, quien ganó fue la fórmula Macri-Pichetto por el 48,84% contra el 29,90% de Alberto Fernández-Cristina Fernández cuando oficialmente apenas restaban computar 4 mesas.

Cuando uno analiza estos datos y los compara con los que se dieron hace apenas dos meses, para las Generales de la Provincia, podemos concluir claramente algo: los dirigentes políticos no son dueños de los votos y la gente los traslada de acuerdo a sus propios intereses.

Recordemos que Luis Castellano (PJ) ganó por 9 puntos a Leo Viotti (Cambiemos) en la Intendencia. Claramente, no hay una fidelización del voto. Muchos de quienes eligieron que el peronismo siga en el poder después de 28 años, fueron los que eligieron a Juntos por el Cambio ayer. No hay fidelización de marca, para quienes entienden que la política es marketing.



EL RESTO

De acuerdo a datos oficiales, Roberto Lavagna no llegó a los 2 dígitos y solamente consiguió el 8,93%.

En cuarto lugar apareció Juan José Gómez Centurión. El candidato de NOS, que tenía varias listas para diputados, se quedó con 3,87% de los votos en Rafaela. Poco si se tiene en cuenta que en nuestra ciudad el voto "pro vida" fue de suma importancia tanto para la elección de Intendente, como de concejales y diputados nacionales (Amalia Granata tuvo una magnífica performance aquí).

Bastante más atrás, José Luis Espert apenas llegó al 2,73%, mientras que Nicolás del Caño, 1,54%. El resto, apenas sumó 0,9%.