Lifschitz en el aniversario de Susana

FOTO SCS// CEREMONIA.// Lifschitz y Ambort en el momento de descubrir la placa.

El gobernador, Miguel Lifschitz, participó el último sábado de la celebración del centésimo trigésimo octavo aniversario de la localidad de Susana (en el departamento Castellanos) y de las fiestas patronales en honor a Santa Susana.

En la oportunidad de los festejos realizados en el Club Cultural y Deportivo, ubicado en la avenida Los Colonizadores 350, participaron también el coordinador de la Región 2 (Nodo Rafaela), Fernando Muriel; el senador provincial, Alcides Calvo; la diputada provincial, Clara García; y el diputado provincial, Omar Martínez, junto con presidentes comunales del departamento Castellanos y vecinos de la localidad.



Mensaje del Gobernador

En la oportunidad Lifschitz se dirigió a la concurrencia afirmando que “aún en los pueblos más pequeños de la provincia hay mucha vitalidad, fuerza e iniciativa, de su gente y de los gobiernos locales; hay instituciones sociales y deportivas importantes, que trabajan por su comunidad; y hay productores, pequeños empresarios, trabajadores y docentes, es decir, toda una comunidad que piensa en el futuro, que tiene sueños y piensa en progresar permanentemente”, afirmó Lifschitz.

“En estos años, a pesar de las contingencias de la economía del país -que a veces no nos ayudan demasiado como en estos tiempos- y de los problemas climáticos que nos han castigado casi todos estos años con inundaciones y sequías, la provincia avanzó. Pudimos concretar más de 1300 obras con una inversión histórica de casi 100 mil millones de pesos, a valores actuales”.

“Pero no solo hablamos de obras que se concretaron, sino de muchos planes que se estudiaron, pensaron y proyectaron, como las obras hídricas, viales y de energía, algunas ya realizadas y otras proyectadas. Hacer un proyecto de una gran obra de infraestructura lleva mucho tiempo y requiere estudios, a veces llevan dos o tres años. Y una vez que se cuenta con el proyecto y se hace la licitación, también hacen falta los recursos”.

“Nosotros hemos sido muy activos en estos años para conseguir recursos y disponer, en cada presupuesto, de una partida muy importante para la obra pública. Y así fue como conseguimos recursos de financiamiento externo, gracias al apoyo de la Legislatura provincial”.

“Hoy hay más de 500 millones de dólares en créditos internacionales acordados para la provincia y que deberán aprobarse también en la Legislatura para que el próximo gobernador pueda utilizarlos. Como ustedes saben tenemos, además, una gran deuda a cobrar al gobierno nacional, que se fue acumulando a lo largo de más de 10 años, y que el próximo gobierno, seguramente, va a poder cobrar después de muchas gestiones judiciales”, señaló Lifschitz.

“Por eso, es bueno que podamos pensar en el futuro, y que todos los proyectos puedan seguir avanzando y que, en cada etapa de gobierno, los distintos gobernadores y sus equipos, puedan fijar su propia impronta y prioridades; buscar soluciones a los problemas pendientes, pero continuar las políticas de Estado en las que nos hemos puesto de acuerdo los distintos sectores políticos de la provincia”, afirmó el gobernador.

“Sin ninguna duda, la obra pública es una de estas políticas de Estado porque es el mejor testimonio con el cual podemos honrar nuestra responsabilidad de gobierno; y porque trasciende las generaciones, transformando la realidad y siendo una condición necesaria para el desarrollo de los pueblos, regiones y provincias”.

“Creo que Susana nos muestra todo lo que podemos lograr como provincia. Ojalá que nuestro país, en la etapa que viene, se parezca un poco más a Santa Fe porque así vamos a tener un gran país”, concluyó Lifschitz.

Por su parte, el presidente comunal local, Alejandro Ambort, sostuvo que todas las obras realizadas en la localidad no se ejecutaron a través de “una fórmula mágica”, sino por las gestiones local y provincial: “cuando el Estado responde en tiempo y forma, sin mirar si se trata de una ciudad o un pueblo, si hay un color político u otro, a la gente le pasan cosas maravillosas”, sostuvo.

En ese marco, Ambort le agradeció al gobernador “por haber puesto el cuerpo y el alma al servicio de cada una de los santafesinos”.



RECONOCIMIENTO A EXCOMBATIENTES DE MALVINAS

En la oportunidad, el gobernador Lifschitz, junto con autoridades locales, descubrió una placa alusiva a los excombatientes de Malvinas que residen en Susana y que será colocada en los próximos días en la plaza principal de la localidad.