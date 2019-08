El Centro de Oficios municipal cambia la vida de los jóvenes Locales 12 de agosto de 2019 Redacción Por La institución egresó a más de 300 rafaelinos que luego se dividieron en continuar con los estudios secundarios o en encontrar una salida laboral. Actualmente hay cuatro oficios que son carpintería, tornería, soldadura y electricidad y un espacio de formación general.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD TODOS JUNTOS./ Alumnos y equipo interdisciplinario trabajan en el PAER.

El Centro Municipal de Capacitación en Oficios es un espacio de educación no formal que constituye una alternativa integral para aquellos jóvenes que no pudieron sostenerse dentro del sistema educativo. Los integrantes se suman al proyecto a partir de los 16 años.

Esta semana, se realizó una instancia de diálogo en la que egresados de la institución compartieron con los actuales alumnos sus experiencias, obstáculos superados, nuevas oportunidades y los motivaron para finalizar la trayectoria educativa que están llevando adelante.

Su director, Mauro Theler comentó: “La idea es que todos los años cincuenta chicos y chicas se sumen a nuestra oferta de formación alternativa para que luego se encaminen con la mira a que puedan retomar la escuela. Les trasmitimos valores, los acompañamos y queremos que salgan teniendo una idea de que pueden hacer cosas”.

Esta institución que está sostenida por el Estado local se ubica en instalaciones del ITEC, en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela. Además, está integrada por un equipo interdisciplinario de profesores, tutores, psicólogos y asistentes sociales que trabajan en el abordaje de cada realidad en particular y respetan el tiempo de cada joven en la incorporación de los contenidos y prácticas.



“ME ACOMPAÑARON DESDE UN PRINCIPIO”

Candela González, recientemente egresada de la secundaria, indicó: “Empecé haciendo electricidad, fue un proceso largo. Luego retomé la secundaria y el lunes pasado me enteré que aprobé la materia final. Me puse feliz, es lo que más quería. Mi familia se enteró enseguida, mi mamá lloraba de alegría. Ahora me gustaría estudiar Higiene y Seguridad en el terciario”.

También agregó que la Municipalidad siempre estuvo presente en el proceso educativo y hasta la llamaban por teléfono cuando se ausentaba a clase.

Por otro lado, Milena y Eduardo actuales alumnos, resaltaron que están agradecidos por la oportunidad con la que cuentan y que sueñan con alcanzar sus logros personales.



ESPACIO DE EDUCACION NO FORMAL

La institución lleva adelante la contención y el seguimiento de los alumnos. Cecilia y Belén, tutoras del Centro, comentaron que cada una tiene un grupo a cargo y su función es asistir a los jóvenes con entrevistas individuales, familiares y haciendo visitas domiciliarias. También resaltaron que es muy importante la articulación con diferentes áreas del Municipio para lograr un trabajo en conjunto.

Inició en el año 2012 y ya fueron más de 300 los rafaelinos egresados. Hoy en día asisten 46 chicos en primer año y 41 en segundo. Además cuenta con trece docentes y seis capacitadores, sumado a la conexión con el Programa Vuelvo a Estudiar.