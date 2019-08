¿Bottas continuará o lo reemplazará Ocon? Deportes 12 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Cada vez queda menos para conocer la elección de Mercedes de cara a la temporada 2020, ya que tanto Valtteri Bottas como Estaban Ocon hoy están pendientes de una decisión que podría cambiar sus futuros en la Fórmula 1, ya que ambos pugnan por ser compañeros de Lewis Hamilton el año próximo en la prestigiosa marca alemana.

Pese a que todavía no se ha confirmado nada y para cubrirse las espaldas, el actual piloto de Mercedes reconoció haber mirado ya otras opciones por si se queda sin asiento en el equipo de la estrella, ya que un año parado en F1 puede salir muy caro.

"Cuando estás en este tipo de situación y cuando todavía quieres competir en la Fórmula 1, necesitas tener un plan B o incluso posiblemente un plan C", dijo Valtteri.

"Así que por supuesto que he estado pensando en esto y hablando de ello. Es bueno tener diferentes opciones, así que ahora me toca esperar", agregó el piloto nacido en Finlandia.

Después de dos o tres carreras en las que Bottas no ha estado a su mejor nivel, parece que las dudas sobre él han crecido, aunque el piloto de Mercedes negó que los últimos Grandes Premios puedan ser decisivos a la hora de elegir los pilotos que estarán compitiendo en la temporada 2020.