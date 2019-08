Hamilton y su respuesta a los comentarios que hizo Rosberg Deportes 12 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Hace pocos días, Nico Rosberg habló en su blog sobre Lewis Hamilton y la edad perfecta para un piloto de Fórmula 1, unas palabras que parece no fueron del todo bien recibidas por parte del actual piloto de Mercedes que cumplirá 35 años el próximo mes de enero.

El campeón en 2016, afirmó que "la mejor edad para los pilotos es de 30, 31 ó 32 años y eso se debe a que su capacidad a medida que envejece disminuye ligeramente, pero la experiencia también es importante en este deporte".

Lewis Hamilton, que actualmente tiene 34 años, ya estaría fuera de ese rango del que habla Nico Rosberg. Pese a eso, el piloto inglés no piensa parar su carrera, más bien al contrario, ya que piensa que ahora mismo está a un momento excepcional.

Para empezar, el inglés se burló un poco de lo que hace Rosberg, al señalar que "nunca he visto ese blog. No sé quién lo sigue, pero no tiene nada que ver con lo que hago. No me importa, todos tienen su propia opinión".

"Los resultados hablan más que cualquier otra cosa, tanto si tiene razón como si está equivocado, realmente no me importa. Todo lo que tienes que hacer es mirar mi historial de resultados a lo largo de los años y ellos hablan por sí mismos", agregó Lewis.

Para finalizar, Hamilton habló de su actual nivel y estado, los cuales cree que son los mejores de toda su carrera deportiva: "Así que, naturalmente, habrá personas que no hayan tenido el éxito que yo he tenido a mi edad y tal vez quieran hablar así, pero está bien. Yo, hoy tengo 34 años, pero siento que conduzco mejor que nunca. Honestamente, estoy más que orgulloso".