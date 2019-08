Diez claves para un buen dormir Sociales 12 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los especialistas de los Centros de Diagnóstico DIM recomiendan el cambio de hábitos y condiciones a la hora de dormir. El objetivo de un descanso reparador que influya en el bienestar general de la salud es posible de lograr.

“Dormir y despertarse despejado, manteniéndose activo y productivo sin somnolencia durante el día es el mejor signo de sueño suficiente y de calidad”, señala la Doctora María Celia Daraio - Especialista en Medicina del Sueño de los Centros de Diagnóstico DIM.

A continuación, la doctora Daraio, señala las 10 claves para dormir bien, descansar y vencer los trastornos del sueño:



1) Evitar consumir estimulantes, como café, mate, té, chocolate o bebidas cola; por lo menos 6 horas antes de dormir.



2) Realizar actividad física durante el día, lo más alejado del momento de dormir, sobre todo si son ejercicios de suma exigencia.



3) Es importante que la cena sea liviana, evitando las carnes rojas y bebidas alcohólicas. Se recomienda acostarse 2 horas después de haberla ingerido.



4) No exponerse a las pantallas del celular, tablet, computadora, cerca de la cara, por lo menos una hora antes de irse a dormir.



5) Las infusiones (valeriana, tilo, pasiflora, etc.) al igual que los lácteos están recomendados como calmantes y ayudan a conciliar el sueño. Se debe evitar ingerirlas en mucho volumen, para evitar interrupciones del sueño debido a la necesidad de orinar durante la noche.



6) Mantenerse activo y productivo durante el día, ayuda a un sueño más profundo.



7) En la medida de lo posible, regular los horarios para dormir. Permanecer en la cama sólo durante los horarios destinados para dormir y salir de ella cuando no sea posible hacerlo.



8) Se recomienda dormir en un colchón firme, confortable y usar una almohada adecuada, para evitar molestias físicas o dolores. Es conveniente respetar las recomendaciones del fabricante.



9) Preparar el dormitorio previamente al descanso. Debe estar ventilado, silencioso, oscuro y fresco. El clima es muy importante al momento de dormir, lo ideal es mantener una temperatura en la habitación entre 20 y 22 grados.



10) Las personas muy productivas, que inician el día muy temprano y sus cuerpos necesitan de una siesta, no deben excederse por más de 45 minutos. En los casos de insomnio se recomienda evitarlas.

Si luego de estas recomendaciones, persisten las complicaciones para conciliar el sueño, es importante acudir a un especialista, ya que puede ser síntoma de alguna enfermedad.



Doctora María Celia Daraio. Especialista en Medicina del Sueño

MN: 77713 - MP: 444369

