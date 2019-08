Horacio Zeballos fue campeón en dobles y Nadal dueño de Montreal Deportes 12 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA FELICES./ Zeballos y el español Granollers.

MONTREAL, 12 (AFP-NA). - La dupla compuesta por Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se coronó ayer en el torneo de dobles del Masters 1000 de Montreal, Canadá, lo que permitirá al marplatense colocar a un argentino por primera vez dentro del Top Ten del ranking de la modalidad. Zeballos/Granollers, que compitieron por primera vez juntos en un torneo, superó a la dupla compuesto por los holandeses Wesley Koolhof y Robin Haase con un doble 7-5.

También fue la primera vez que un argentino y un español obtienen el trofeo en este evento desde que Manuel Orantes y Guillermo Vilas lo hicieron en Toronto en 1974.



NADAL, SIN TRANSPIRAR

No hubo equivalencias en la final del Masters 1000 de Montreal. El español Rafael Nadal aplastó al ruso Daniil Medvedev por 6-3 y 6-0 y no sólo sumó el título número 83 de su carrera sino que también retuvo el número dos del mundo.

Descansado luego de pasar las semifinales sin jugar por la lesión del francés Gael Monfils, Nadal fue una tromba. Quebró cuatro veces el saque de su rival, a quien no le dio oportunidad alguna de recuperarse.

Medvedev, campeón en Sofía este 2019 y finalista en Washington, Barcelona y Brisbane, estuvo muy lejos del nivel que mostró a lo largo del torneo.