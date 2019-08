El 63% prefiere alojamientos que respeten el medio ambiente Sociales 12 de agosto de 2019 Redacción Por Si bien las percepciones generales indican que esta generación piensa en sustentabilidad cuando el asunto es viajar, elegir un alojamiento sustentable se encuentra por debajo de los porcentajes de otras generaciones.

Muchos predicen que la Generación Z (jóvenes entre 16 y 24 años de edad) va a ser mucho más consciente a nivel social y ambiental que las generaciones anteriores. Pero, ¿van a vivir y viajar a la altura de las expectativas?

De acuerdo con una investigación a nivel mundial* de Booking.com, el líder en viajes digitales que conecta a la comunidad viajera con la variedad más amplia de alojamientos únicos, el 63% de la generación Z argentina prefiere quedarse en alojamientos que respetan el medio ambiente. Es un porcentaje alto, pero en comparación con otras generaciones no tanto.



¿Son los más interesados en el turismo sustentable?

En lo que a turismo sustentable respecta, la Generación Z no es la única interesada en cuidar el planeta. Al analizar específicamente el turismo en masa, el 57% de la Generación Z consideraría no visitar un destino si supieran que está amenazado debido al exceso de turismo. Este tipo de preocupación es más evidente entre los Baby Boomers (personas de más de 55 años, 62%), la Generación X, 65%, (personas de entre 40 y 54 años) y los Millennials, 63% (personas de 25 a 39 años).

Asimismo, más de la mitad (63%) de los viajeros de la Generación Z poseen buenas intenciones y dicen que al momento de planificar y reservar un viaje, prefieren quedarse en alojamientos que respetan el medio ambiente. No obstante, este porcentaje es el más bajo en comparación con generaciones anteriores a la hora de elegir un alojamiento sustentable: los Baby Boomers (65%), Generación X (67%) y los Millenials (67%).



Turismo sustentable y voluntariado

Más de la mitad (59%) de la comunidad viajera argentina elegiría reducir su huella ecológica limitando la distancia recorrida en los viajes, y ese número es más fuerte en la Generación Z. El 80% indica que están dispuestos a usar medios de transporte más ecológicos, como autos híbridos o eléctricos, transporte público, o simplemente caminar y andar en bicicleta.

A su vez, la Generación Z está determinada a poner su granito de arena, convirtiéndose en la generación más interesada en hacer tareas de voluntariado durante sus viajes (37%). Seis de cada diez (64%) de los viajeros de la Generación Z argentina que hasta el momento no había participado en actividades de voluntariado están dispuestos a hacerlo en un próximo viaje (68% mujeres vs. 59% hombres), y la mitad considera que es importante contribuir a la comunidad local que visitan (50%).



Las intenciones de las generaciones y su impacto

Hoy en día, los viajeros de todas las edades están sumándose a la idea de pasar unas vacaciones sustentables y demostrar su deseo de contribuir: ya sea a las comunidades que visitan o tomando decisiones apuntadas a proteger el planeta.

Al momento de planificar su próximo viaje, la Generación Z mostró ser consciente del planeta y del efecto que tienen sobre él las decisiones que toman, ya que más de la mitad (55%) indicó que el impacto ambiental que los viajes tienen sobre los destinos es un factor importante que se debe tener en cuenta. Más de la mitad (57%) de ellos visitará un destino menos conocido en vez de alguno popular si esto significa un menor impacto en el medio ambiente.