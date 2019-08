Los que vienen de más atrás y sueñan con ganarse su lugar en la primera de la Crema Deportes 12 de agosto de 2019 Por Martin Ferrero Se trata del arquero Gabriel Frattini, el defensor Franco Gómez y los mediocampistas Román Cappelletti y Franco Baudracco. Firmaron sus primeros contratos profesionales.

Ver galería 1 / 2 - FOTO WEB PUSIERON LA FIRMA. / Gabriel Frattini, Franco Gómez, Ramón Cappelletti y Franco Baudracco firmaron su primer contrato profesional. FOTO WEB BAUTISMO. / Los juveniles recibieron el tradicional corte de pelo por parte de sus compañeros.

Ya tienen papeles. Gabriel Frattini, Franco Gómez, Román Cappelletti y Franco Baudracco, todos categoría 98, trabajan con el plantel profesional de Atlético de Rafaela y días atrás firmaron su primer contrato. Ahora, comienza un nuevo desafío para cada uno de ellos, que sueñan con poder debutar en el próximo torneo de la Primera Nacional que se inicia esta semana.

El debut para el equipo conducido por Walter Otta será el próximo sábado en Adrogué, visitando a Brown desde las 12:00 hs.

GABRIEL FRATTINI

El arquero Frattini, hizo Infantiles e Inferiores en su Cañada Rosquín natal, en el club Juventud Unida, hasta que en principios de 2016 llegó –con edad de quinta- a Alberdi. Esta es su segunda pretemporada con primera ya que estuvo con el ‘Chocho’ Llop sumando experiencia.

“Firmar este primer contrato profesional es una alegría muy grande, la cual con mucho trabajo, sacrificio y predisposición se logró junto al apoyo de mi familia, principalmente”, le contó a este medio Frattini.

En relación a los objetivos planteados para lo que resta de este 2019, apuntó: “Cualquier jugador siempre sueña con debutar en primera, pero pienso que esto se dará a su debido tiempo, no saltando etapas. Voy a sumar la mayor cantidad de minutos desde el lugar que me toque, estando en el plantel superior entrenando y después uno siempre quiere conseguir títulos, personalmente me quedó esa espina con la Liga, que sería un gran objetivo”.



-¿Cómo te sentiste durante la pretemporada?

La verdad que muy bien, contento ya que el cuerpo técnico siempre está hablando con los más jóvenes del plantel, el grupo es muy bueno, muy profesionales en su trabajo y además buenas personas, siempre predispuestos ante cualquier problema que pueda surgir.



-¿A quién tenés como referente?

No tengo un referente, siempre miro y trato de sacar cosas de todos los arqueros de primer nivel. En mi caso, aprovecharé al máximo a Nereo (Fernández), que hoy lo tenga entrenando al lado mío es algo muy bueno para todo futbolista que está arrancando, te transmite experiencia, te ayuda en todo sentido. También lo tuve a Axel (Werner), Lucas Hoyos, que me ayudaron mucho en mis primeros años.



-Después de ver la carrera que está haciendo Nacho Pussetto, también de Cañada, imagino que todos los que salen de allá sueñan con recorrer ese camino…

-Si ni hablar. La carrera de Nacho fue magnífica, arrancando de lo más bajo hasta llegar a Europa. Y siempre manteniendo la misma humildad que lo caracterizó. En el pueblo también está Belén Potassa, jugadora de la Selección Nacional, lo cual con mucho sacrificio logró muchísimas cosas.



FRANCO BAUDRACCO

Mediocampista central, de San Francisco, simpatizante de Boca, llegó a la ‘Crema’ hace cuatro años. A mediados de abril de 2015, por intermedio de Oscar De Los Santos, dejó Brown de San Vicente para sumarse a Atlético.

“Firmar este primer contrato es algo que significa muchísimo para uno. Tener la satisfacción y felicidad de llegar a cumplir algo que uno siempre soñó y anheló, sobreponiéndose a las adversidades no tanto futbolísticas sino de la vida, lo cual hace que hoy un lo disfrute el doble”.



-En lo personal, ¿Cuál es la próxima meta?

-Como objetivo principal es seguir creciendo como jugador, aprender constantemente para que el día que llegue la oportunidad de poder demostrar y estar a la altura, llegar a ganarme un lugar entre los 11 titulares. Sumar la mayor cantidad de partidos, tener continuidad que es siempre lo que un jugador busca.



-¿Cómo te sentís en tu primera pretemporada con el plantel superior?

-La verdad que muy bien, los primeros días obviamente que las ansias y los nervios te juegan un poquito en contra, pero uno de a poco se va soltando. Tanto el plantel como el cuerpo técnico nos dieron toda la confianza y eso te hace sentir cómodo, eso hace que sea todo más fácil.



-¿Un referente en la posición?

-En este último tiempo me estuvo gustando mucho lo de Leandro Paredes. Así que podríamos ponerlo como un referente a seguir.



FRANCO GOMEZ

Es uno de los productos genuinos del club. Rafaelino, hincha de Atlético de Rafaela. Se desempeña como lateral derecho y como jugador a seguir escoge a Dani Alves, “por su habilidad y proyección”, aunque también reconoce que “cuando estaba acá siempre miraba a Leo Godoy”.

“Es un orgullo haber podido firmar mi primer contrato con el club que me dio todo y me vio crecer. Me pone muy feliz y se que voy a dejar todo”, contó Franco.



-Y ahora, ¿Cómo próximo objetivo personal?

-Debutar en primera. Poder ganarme un lugarcito en el equipo sería algo soñado. Estoy en el club desde las Infantiles, pasé por todas las etapas. En esta primera pretemporada me sentí muy bien, con muchas ganas y sobre todo, los chicos te hacen sentir parte del grupo, uno más, y eso fue muy bueno para poder agarrar confianza.



ROMAN CAPPELLETTI

Es mediocampista ofensivo, preferentemente por derecha. Llegó a Atlético en 2014. Nacido en Camilo Aldao, provincia de Córdoba.

“Este primer contrato significa una alegría inmensa porque uno la peleó desde muy chico y día a día para lograr esto”, contó el juvenil que tiene como ‘espejo’ a Pavón, pero que también mira mucho lo que hacen Ignacio Pussetto y Gabriel Gudiño.

Al igual que todo juvenil que comienza a dar sus primeros pasos en el primer equipo, como objetivo máximo: debutar y jugar.

En esta primera primera pretemporada, ‘me sentí muy bien y la verdad que feliz por esta nueva etapa’. Sobre su historia, contó: “Cuando era chico arranqué jugando en Juventud Unida de mi pueblo, en 2009 me ve un captador de Newell’s y voy a probar, me fue bien, me ficharon pero como era chiquito me dieron a préstamo a Sporting Club de Corral de Bustos. Mientras tanto, yo iba a entrenar a Rosario y jugaba torneos. Seguí en Sporting hasta 2014 cuando me ve Oscar (De Los Santos) y arreglaron con Ñuls para que pueda llegar a jugar acá ya hace seis años”.