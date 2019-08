Más de 600 mil vehículos se controlaron en el país Policiales 12 de agosto de 2019 Redacción Por VACACIONES DE INVIERNO

En el marco del Operativo Invierno 2019, los organismos del Ministerio de Transporte controlaron 608.367 vehículos en todo el país. En esta etapa se reforzó la presencia de los agentes en las rutas y terminales de ómnibus para verificar que todos los vehículos estén en condiciones de circular, posean la documentación y los elementos obligatorios y se respeten los límites de velocidad.

La CNRT realizó 130.199 controles durante la etapa invernal, gracias al trabajo coordinado entre sus 23 delegaciones y 6 subdelegaciones en todo el país sumado a la evolución continua del sistema de Fiscalización Inteligente Simple (FIS). En este sentido, entre el 29 de junio y el 4 de agosto se incrementaron los controles en un 102 % en relación al mismo periodo de 2018, donde se hicieron 64.607. Del total de vehículos se infraccionaron 2.569, disminuyendo un 28 % las mismas en comparación con el año anterior donde hubo 3.544. A su vez, 510 fueron retenidos cuando en 2018 hubo 717, reduciendo la cantidad en un 29 %.

“Es sumamente importante que tengamos una disminución de los vehículos infraccionados y retenidos. Esto significa que el aumento de los controles y la implementación del Documento Único de Transporte (DUT) influyen directamente en que cada vez más empresas cumplen con los requisitos obligatorios que deben tener para circular”, argumentó Pablo Castano, director ejecutivo de la CNRT.

Se detectaron, además, 35 vehículos retenidos por transportar pasajeros de manera clandestina. Es decir, que no tiene ningún tipo de permiso, no posee Revisión Técnica Obligatoria (RTO) ni complementos obligatorios como salidas de emergencia, matafuegos y control de velocidad. Además, no cuentan con seguro y los choferes no poseen la aptitud del conductor profesional, ya que no tienen la certificación médica adecuada. La gran mayoría de estos ilegales fueron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se controlaron 38.900 vehículos y se retuvieron 26. Respecto al año pasado, 10 vehículos más fueron sacados de circulación logrando una mayor seguridad vial tanto para los pasajeros como para todos los que circulan por las distintas rutas del país. Por otra parte, gracias a la incorporación de nuevos alcoholímetros aumentaron un 709% los test de alcoholemia, ya que en 2018 se realizaron 2.915 y en este invierno 23.577.

Por su parte, la ANSV comenzó las fiscalizaciones el 1 de julio. Desde esta fecha se intensificaron los controles en las rutas con mayores índices de siniestralidad, en base a los estudios realizados por el Observatorio Vial. Hasta el momento se realizaron 2.508 operativos, donde se controlaron 478.168 vehículos y se labraron 1.289 actas de infracción.

“En estas fechas la circulación en las rutas aumenta considerablemente en todo el país. Por ello continuamos reforzando nuestro compromiso de sumar cada vez más fiscalizaciones que permitan a los ciudadanos contar con rutas más seguras. Seguimos trabajando en equipo para lograr el cambio cultural que nos permita reducir los índices de siniestralidad”, aseguró el director ejecutivo de la ANSV, Carlos Pérez.

Los agentes estuvieron en las zonas estratégicas de la Patagonia y Cuyo, con presencia en Malargüe y San Rafael, Mendoza; en Villa la Angostura y San Martín de los Andes, Neuquén; y en Bariloche, Río Negro. También se realizaron fiscalizaciones en las localidades donde la ANSV tiene sus Bases Operativas. Allí se efectuaron controles de documentación obligatoria para circular, test de alcoholemia a los conductores, fiscalización de velocidad y asistencia a conductores en zonas con presencia de hielo y nieve. En este punto, las intensas nevadas que tuvieron lugar en la Patagonia y el desprendimiento de una montaña sobre la calzada de la Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 2.095, provocaron el anegamiento de la ruta y el ingreso a las localidades. Ante esta situación, los agentes dispuestos en la zona contribuyeron en las tareas de ayuda, encauce vehicular, balizamiento y brindaron asistencia e información a turistas sobre las circunstancias acontecidas. Por esta circunstancia climática, y con el objetivo de garantizar ayuda a la comunidad, la ANSV extendió su etapa de cobertura en la zona patagónica hasta el 19 agosto.