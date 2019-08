Así va la primera fecha Deportes 12 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El plantel profesional de Atlético de Rafaela regresa a los trabajos este lunes por la mañana tras el fin de semana libre. En principios, lo hará con dos caras nuevas ya que se espera que se sumen al plantel de Walter Otta el defensor Stéfano Brundo y el mediocampista Facundo Britos.

La ‘Crema’ tendrá su estreno en la Primera Nacional el próximo sábado, cuando visite a Brown de Adrogué desde las 12 hs, por la Zona B.

Así va la primera fecha.



Fecha 1

Zona A

Viernes 16/08

21:00 hs Estudiantes de Río Cuarto vs. Temperley.

22:00 hs Mitre de Santiago del Estero vs. Estudiantes de Buenos Aires.



Sábado 17/08

13:05 hs (TV) Atlanta vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

18:00 hs Belgrano de Córdoba vs. San Martín de San Juan.



Domingo 18/08

15:05 hs (TV) Guillermo Brown (PM) vs. Barracas Central.

18:00 hs Alvarado de Mar del Plata vs. Agropecuario de Carlos Casares.



Lunes 19/08

15:30 hs (TV) Nueva Chicago vs. Deportivo Morón.

21:05 hs (TV) Ferro Carril Oeste vs. Platense.



Zona B

Jueves 15/08

21:05 hs (TV) Chacarita vs. All Boys.



Sábado 17/08

12:00 hs Brown de Adrogué vs. Atlético de Rafaela

15:30 hs Sarmiento de Junín vs. Santamarina de Tandil.

15:30 hs Villa Dálmine vs. Instituto de Córdoba.



Domingo 18/08

15:30 hs Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Jujuy.

16:00 hs Gimnasia de Mendoza vs. Defensores de Belgrano.

17:05 hs (TV) Tigre vs. Quilmes.



Martes 20/08

21:05 hs (TV) Almagro vs. San Martín de Tucumán.