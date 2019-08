Cambiemos resaltó el triunfo en la ciudad Locales 12 de agosto de 2019 Redacción Por MACRI SE IMPUSO EN RAFAELA

El búnker de Cambiemos cerró la noche con algo de preocupación tras los números que se fueron conociendo al final de la noche. Tanto Lalo Bonino, referente del PRO en nuestra cuidad, como Leo Viotti, radical que representa al bloque Cambiemos en el Concejo Municipal, resaltaron en este Medio el triunfo de Mauricio Macri en nuestra ciudad, y dijeron que "habrá que trabajar" en estos meses, antes de las elecciones de octubre.

"Con los números de Rafaela uno siente la alegría. Se nota que más allá de haber perdido algunos adeptos o votantes. A nivel nacional nos genera una especie de tristeza o un malestar. Nos queda definir qué porcentaje o que puntos restan para saber cómo van a encarar las generales", dijo en primera instancia Bonino, presidente del Concejo y agregó que "nos venimos preparando, con todas las encuestas y cómo se venía planteando el panorama para que haya un revés político para Juntos por el Cambio que nos iba a posicionar por debajo de todos. Obviamente genera malestar y uno lo esperaba. En lo personal tenía la ilusión de que haya alguna especie de visión por parte de la gente de todo lo que se vino trabajando estos años", mencionó.

En tanto, dijo que "todavía no está nada dicho y hay que enfrentar los meses que se vienen. Lo que sucede en Rafaela tiene que ver con un voto inteligente de la gente, creo que la idiosincrasia rafaelina y de la zona en general, vinculada a la producción, el trabajo y el agro, lleva a que más allá de los partidos políticos voten a las personas y perfiles políticos", remarcó.

A su turno, Leo Viotti, dijo a LA OPINION que "en Rafaela hemos consolidado el espacio con una buena diferencia a favor de Macri", y agregó que "a nivel nacional se especulaba y sabíamos que íbamos a perder la elección, al menos buscamos que la diferencia no sea tanta. Pero más allá, sea como sea, hay una posibilidad de crecimiento muy clara porque Lavagna va a tener una gran cantidad de votos y en particular considero que son votos antikirchneristas, como los de Espert y Gómez Centurión que han cosechado buena cantidad. Creo que esos votos pueden llegar a terminar para el lado de Macri. Pero hay que trabajarlo", expresó.

A modo de cierre dijo que "tenía asumido que a nivel nacional íbamos a perder esta elección, como pasó en el 2015, donde en Las PASO se pierde por 8 puntos, 3,5 en las generales y después recién se gana en el mano a mano. Pero ahora, ya siendo parte del gobierno, teníamos la responsabilidad de que esa diferencia no fuera tanta. La preocupación estaba dada en los últimos meses por la situación económica y por los vaivenes del país, que se termina reflejando en resultados en las elecciones", finalizó.