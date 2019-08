Contundente victoria de Kicillof sobre Vidal Nacionales 12 de agosto de 2019 Redacción Por Vidal ve complicada su reelección en octubre.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, se impuso ampliamente ayer en las elecciones primarias sobre la actual mandataria provincial, María Eugenia Vidal, quien ve complicada la búsqueda de la reelección en las generales de octubre. Con el 85 por ciento de los votos escrutados, el ex ministro de Economía obtenía 49,22 puntos, lo que lo ubicaba por encima de la referente del PRO, que cosechaba 32,71.

"¡Muchas gracias! 80 mil kilómetros recorridos, 44 meses recorriendo la Provincia, 12.047 mates compartidos, 50.733 besos", escribió el actual diputado nacional en su cuenta de Twitter.

Más tarde, al hablar en el búnker peronista, ubicado en el barrio porteño de Chacarita, el ex ministro de Economía agradeció especialmente a "Cristina Kirchner, al compañero Alberto Fernández, a Verónica Magario, a los intendentes y a los compañeros y compañeras de toda la Provincia".

"Es un día de mucha felicidad, lleno de emoción, porque ustedes saben que fue una campaña muy desigual. Por lo pronto, a nosotros nos tocó recorrer toda la provincia. Lo importante, lo que me llena de orgullo y es el gran mensaje que tenemos esta noche, es que en esa campaña no se gastaron millones, no se agredió, no se acusó, fue una campaña que contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimo", sostuvo el actual diputado nacional.

"Esta campaña se hizo de abajo para arriba con la participación de todos los compañeros", añadió Kicillof, quien subrayó que "los bonaerenses quieren una provincia distinta, con otras prioridades y ponerla en marcha".

E insistió: "Cuando decimos que aprendimos es porque escuchamos a todos".

En tanto, en el búnker oficialista en Costa Salguero, el presidente Mauricio Macri, tras reconocer su derrota frente a Alberto Fernández, respaldó a la mandataria bonaerense y envió un mensaje a los votantes del principal distrito electoral del país: "Espero que en octubre no se la pierdan".

En las primarias de 2015, Vidal había sido votada por 2.449.078 bonaerenses, mientras que en las generales ese número había ascendido a 3.609.312: en términos de porcentajes, en agosto había quedado en segundo lugar con 29,95 puntos y en octubre había logrado el triunfo gracia al 39,42 por ciento.

En tanto, el diputado nacional y postulante por Consenso Federal, Eduardo "Bali" Bucca, se quedaba con el tercer lugar gracias al 5,82 por ciento que obtenía.

Más atrás se ubicaban los postulantes del Frente de Izquierda-Unidad, Christian Castillo, con 3,24 por ciento; y del Frente Nos, Gustavo Álvarez, con 1,68; del MAS.

Por su parte, los precandidatos del MAS, Martín González Bayón; de Dignidad Popular, Santiago Cúneo; del Frente Patriota, Leonardo Bariani; y del Movimiento Organización Democrática, María Asunción Macaione, no lograban superar el piso del 1,50 por ciento, lo que les imposibilitaba acceder a las generales del 27 de octubre.