El Verde no pudo con Estudiantes Deportes 11 de agosto de 2019 Redacción Por El equipo rafaelino perdió en Paraná por 50-17 y sumó su segunda derrota seguida en la Reclasificación A. En la próxima, el 24/08, recibirá a Rowing.

FOTO R. HOLLE (El Diario) CON LAS MANOS VACÍAS. / CRAR no pudo sumar en su visita a Estudiantes de Paraná.

El comienzo de la Reclasificación para CRAR no fue el deseado. Ayer, por la segunda fecha de la zona A, el equipo rafaelino visitó a Estudiantes de Paraná y fue superado por 50 a 17, sumando así la segunda derrota seguida.

Los puntos del conjunto dirigido por Cristian Martino llegaron por intermedio de los tries de Pablo Villar, Manuel Mandrille y Matías Rocchi, más una conversión del propio capitán del Verde.

En la próxima fecha, con el fin de semana que viene de descanso, el Círculo Rafaelino estará recibiendo, el sábado 24, a Paraná Rowing, sabiendo que no podrá dejar más puntos en el camino y asi salir del fondo de las posiciones.

El XV inicial que presentó CRAR tuvo a: Guillermo Zbrun, Jonatan Viotti y Matías Rocchi; Juan Pablo Imvinkelried y Federico Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (cap); Leonardo Sabellotti, Juan Nicolás Imvinkelried, Matías Bustamante y Guillermo Brown; Santiago Kerstens.

Ingresaron: 15m Juan I Coyne x Bustamante, 50m Franco Davicino x Fe. Davicino, 62m Franco Sabellotti x JN Imvinkelried, 68m Juan Bustamante x JP Imvinkelried.

Todos los resultados:



Reclasificación A



Estudiantes 50 vs. CRAR 17, UNI Santa Fe 17 vs. La Salle 13, Paraná Rowing 26 vs. Los Caranchos 6, UNI Rosario 41 vs. Provincial 7.



Las Posiciones: UNI Rosario 10, puntos; Los Caranchos 5; Provincial 5; La Salle 5; Rowing 5; Estudiantes 5; UNI Santa Fe 4; CRAR 0.



Próxima fecha (3, sábado 24/08): CRAR vs Rowing, UNI Rosario vs UNI Santa Fe, Provincial vs Estudiantes, Los Caranchos vs La Salle





Reclasificatorio B



CUCU 32 vs Regatas 20, Logaritmo 26 vs Pampas 14, Alma Juniors 24 vs Cha Roga 16, Tilcara 32 vs Jockey 22.



Las Posiciones: Tilcara 10, puntos; Alma Juniors 9; Logaritmo 6; Los Pampas 5; Cha Roga 5; Jockey VT 5; CUCU 5; Regatas 0.



Próxima fecha (3, sábado 24/08): Logaritmo vs CUCU, Los Pampas vs Tilcara, Jockey VT vs Alma Jr; Cha Roga vs Regatas & Belgrano.