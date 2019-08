En Salta, Sudáfrica superó a Los Pumas y se consagró campeón Deportes 11 de agosto de 2019 Redacción Por Los Springboks se impusieron por 46 a 13 ante el seleccionado argentino por la tercera y última fecha del Rugby Championship y así, por primera vez desde 2012, celebraron el título. El rafaelino Mayco Vivas volvió a sumar minutos ingresando desde el banco. Ahora, a pensar en Japón!

FOTO WEB EN SALTA. / Los Pumas no pudieron con los Springboks que ganaron y festejaron el título.

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió sin atenuantes ayer ante Sudáfrica, Springboks, por 46 a 13, en la última fecha del Rugby Championship, que se adjudicó el conjunto africano por primera vez desde 2012.

En partido fue netamente favorable para los Springboks que lograron marcar cinco tries en el ingoal argentino, que sin embargo pudo apoyar una vez en territorio visitante mediante Santiago Cordero.

La producción del equipo conducido por Mario Ledesma en esta versión reducida del Rugby Championship, debido a que en septiembre se disputará el Mundial en Japón, no le dejó ninguna victoria ante las potencias del hemisferio sur. El rafaelino Mayco Vivas volvió a sumar minutos ingresando desde el banco.

En el estadio "Padre Martearena" Los Pumas no pudieron ante los flamantes campeones, que por primera vez desde que se juega en el formato de cuatro equipos (2012) logró quedarse con el título, rompiendo la hegemonía de los All Blacks de Nueva Zelanda y Wallabies de Australia.

Ambos equipos, Los Pumas y Springboks, volverán a jugar el próximo fin de semana en Pretoria, en un encuentro amistoso de cara a la preparación para el Mundial, que se disputará entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre.



TRIUNFO DE AUSTRALIA

ANTE NUEVA ZELANDA



En su último partido del Rugby Championship y a menos de seis semanas para debutar en el Mundial 2019, Nueva Zelanda recibió una paliza (47-26) por parte de Australia ayer en Perth.

Dominados ampliamente por los australianos desde el inicio, los All Blacks dieron la sensación de reengancharse al partido durante unos veinte minutos en los que demostraron una gran eficacia convirtiendo sus ocasiones, un try de Anton Lienert-Brown (13) validado por el video y convertido por Mo'unga, y luego otro de Rieko Ioane (17).

Pero los neozelandeses, que habían encajado el primer try de Reece Hodge (10), pagaron su indisciplina y la gran actuación de Christian Lealiifano, autor de 13 puntos.

Luego el partido se puso aún más cuesta arriba para los All Blacks con la expulsión de Scott Barnett por un codazo (40). Es solo la cuarta tarjeta roja de la historia de la selección neozelandesa. La última la había visto Sonny Bill Williams en julio de 2017.

Antes del debut de los vigentes bicampeones del mundo en Japón2019 contra Sudáfrica el próximo 21 de septiembre, los aficionados neozelandeses más supersticiosos tienen con lo que consolarse: las dos únicas ocasiones de la década en las que su selección no se coronó en el Rugby Championship o en el Torneo de las Tres Naciones, ganó la Copa del Mundo inmediatamente después (2011, 2015).