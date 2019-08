Detuvieron a los otros dos sospechosos por violación Policiales 11 de agosto de 2019 Redacción Por JOSE C. PAZ

Los otros dos sospechados de violar a una adolescente de 14 años en una fiesta realizada en el partido bonaerense de José C. Paz fueron detenidos ayer y ya son tres los imputados en la causa. Según confirmaron fuentes policiales a NA, uno de los sospechosos, de 17 años, fue detenido en José C. Paz, mientras que el otro, de 16, fue apresado en la ciudad balnearia de Pinamar. El joven de 17 años fue detenido en una vivienda ubicada en la intersección de la calle 197 y Sarmiento, en la misma localidad donde ocurrió el aberrante hecho que fue denunciado por la familia de la menor; mientras que el otro adolescente sospechado, se encontraba refugiado en la casa de un amigo en Pinamar, ubicada entre la calle Costura y Boulevard Anspach. Personal policial se trasladó hasta Pinamar con la madre del joven y lo trasladaron hacia la Comisaría José C. Paz 2da. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía del Joven de San Martín por orden del fiscal Becerra, quien los indagará en las próximas horas. Por el mismo hecho, la Policía había detenido este viernes a un joven de 18 años en una casa de Villa Escalada del partido de San Martín. En tanto, Cintia, la madre de la menor, dijo en declaraciones a la prensa que estaban recibiendo amenazas: "Mi hija está contenida, pero necesitamos que nos pongan custodia porque nos están amenazando y tenemos miedo; encima que nos jodieron la vida nos están amenazando". El hecho ocurrió el pasado sábado a la noche en una vivienda de José C. Paz y la familia de la adolescente hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de esa localidad. La madre denunció que su hija de 14 años fue a una fiesta convocada a través de la red social Facebook junto a dos amigas. En un momento de la noche, y según consta en la denuncia, la adolescente fue llevada por un joven hacia el fondo de la vivienda en la que se desarrollaba el evento. Allí junto a otras dos personas, la obligaron a mantener relaciones sexuales. La joven, según dijo su madre en el momento de realizar la denuncia, no pudo identificar a los abusadores ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol y de alguna droga. Interviene en la causa que fue caratulada "abuso sexual con acceso carnal agravado", la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 y el Juzgado de Garantías N°2, ambos del Departamento Judicial de San Martín.