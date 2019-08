Asaltaron a una remisera Policiales 11 de agosto de 2019 Redacción Por CONTINUA LA OLA DE ROBOS

Una mujer remisera que cuenta su base en la Terminal de Omnibus de nuestra ciudad, tomó pasajeros en la Terminal de Omnibus de la vecina localidad de Lehmann (donde existirían cámaras de videovigilancia), y cuando regresaba a la ciudad fue asaltada por los tres pasajeros. Según consta el sitio web de este Diario, ocurrió en la intersección de la calle Gabriel Maggi y vías del ferrocarril NCA, jurisdicción de la Seccional 13ª de Policía. De acuerdo a la fuente segura en la que se obtuvieron detalles de lo sucedido, los malvivientes se llevaron el dinero que portaba la trabajadora del volante, aunque no se descartarían algunos otros elementos. Según la fuente informativa, no resulta este el único caso de robo de este naturaleza contabilizado por la ciudadana de mención.



POR UNA HORMIGONERA

En horas de la mañana de este sábado, efectivos de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional V de Policía, en el cruce de las calles Bartolomé Podio y Silvestre Begnis de esta ciudad, observaron a un individuo junto a máquina hormigonera. Al notar la presencia de los uniformados se dio a la fuga corriendo, y poco después se alcanzó a Hugo Ignacio L., de 22 años de edad, domiciliado en España al 3100. En la ocasión reconoció que había ingresado a una obra en construcción sita en calle Bartolomé Podio, y sustrajo dicha herramienta de trabajo, que finalmente fue secuestrada por los policías. Consecuentemente, el detenido fue trasladado hasta el edificio donde funciona la Seccional 13ª, en el barrio Villa Dominga.



“HOMBRE ARAÑA”

Por su parte, durante la tarde-noche del viernes, desde una vivienda de calle Constitución de nuestra ciudad se llevaron 5.000 pesos en momentos en que sus habitantes no estaban presentes en el lugar. Lo llamativo del caso es la modalidad delictiva que utilizaron los ladrones, tipo “hombre araña” como se la conoce comúnmente, ya que los asaltantes debieron trepar por el balcón para poder ingresar y llevarse lo sustraído.