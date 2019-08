El pedido de Cristina a los fiscales Nacionales 11 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, envió ayer un mensaje grabado a los fiscales de las elecciones de hoy, en el que les encomendó que "por nada del mundo se vayan de la mesa hasta que se cuente el último voto".

Luego de agradecerles por "el trabajo que van a hacer" en las primarias, la ex presidenta les recordó a través de un mensaje de audio difundido por Whatsapp que tienen "la inmensa responsabilidad de cuidar los votos" y les remarcó la importancia de "contar hasta el final".

"Por nada del mundo se vayan de la mesa hasta que se cuente el último voto. No se vayan hasta que se complete el acta, el certificado y el telegrama. No se vayan hasta contar con estos elementos completos y tampoco se vayan sin sus certificados de escrutinio", reclamó la dirigente.

En la misma línea, les pidió que tampoco se vayan "hasta que el Correo se lleve todas las urnas".

"Y si durante el recuento escuchan que vamos ganando o perdiendo o empatando o lo que sea, ustedes quédense en su mesa contando los votos hasta el final. Es muy importante no abandonar la mesa hasta que todos los votos sean contados", remarcó.

La senadora subrayó que "los votos se cuentan de a uno y todos son igual de importantes" y agregó: "Como fiscales tienen uno de los roles más importante de la democracia: garantizar que las elecciones sean transparentes y que se respete la decisión de cada votante".