Alicia Kirchner va por su reelección Nacionales 11 de agosto de 2019 Redacción Por EN SANTA CRUZ

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, buscará hoy su reelección en medio de una dura interna con el intendente de El Calafate, Javier Belloni, en tanto que por la oposición el radical Eduardo Costa busca la revancha de 2015 con el impulso de siete sublemas.

En Santa Cruz rige la cuestionada "Ley de Lemas", que consiste en que el espacio (lema) con mayor cantidad de votos gana la elección en base a los sufragios obtenidos por los distintos sublemas y consagra como gobernador al que más adhesión haya obtenido de manera interna, por más que un candidato de otro espacio haya obtenido de manera individual más apoyo que el postulante ganador.

Pese a coincidir con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales, las boletas provinciales no van junto a las de los precandidatos a Presidente y vicepresidente por un fallo de la Cámara Electoral Nacional (CEN).

En ese sentido, la actual gobernadora patagónica, Alicia Kirchner, competirá por el sublema "Acuerdo santacruceño" e irá acompañada por el secretario de Hacienda y Administración de Caleta Olivia, Eugenio Salvador Quiroga.

En las elecciones provinciales de 2015, Costa había sido el candidato con mayor cantidad de votos, con 63.112 sufragios a favor y sacándole una ventaja de 11.315 a Alicia Kirchner: sin embargo, el lema del Frente para la Victoria había cosechado 6.600 votos más que el de Unión para Vivir Mejor, por lo que la ex ministra de Desarrollo Social se alzó con el triunfo y llegó a la Gobernación.

Sin embargo, la cuñada de la ex presidenta Cristina Kirchner no sólo tendrá un ojo puesto en lo que suceda con el principal espacio opositor, sino que también tendrá puertas adentro un duro desafío electoral contra el candidato del sublema "Nace una esperanza" e intendente de El Calafate, Javier Belloni, quien lleva en la fórmula a Connie Rossanna Naves como postulante a vicegobernadora.

En tanto, la dupla Claudio Orlando Vidal-Mijhael Harasic Borgialli también irá dentro del Frente de Todos, pero representando a "Ser Santa Cruz".

Por su parte, el peronista Daniel Peralta, que gobernó la provincia patagónica entre 2007 y 2015, competirá por el lema "Santa Cruz Somos Todos", acompañado en la fórmula por Laura Roxana Córdoba; el Movimiento al Socialismo va con el binomio integrado por Paula Karina Nauto y Jorge Jesús Mariano; mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores va con la dupla Omar Daniel Latini-Claudio Wasquin Acuda.

Por su parte, Nueva Santa Cruz competirá en las generales de este domingo con siete sublemas: "Para salir adelante", que propone al binomio Eduardo Costa-Liliana Andrade; "Socialismo santacruceño", con Carlos Omar Fernández-Elisa Cristina Gauna; "Defensores del Cambio Santa Cruz", con Antonio Tomasso-Hilda Fany del Rosario Barrera; "Alternativa Federal", con José Carlos Andrés Blassiotto-Oscar Ángel Nani; "Encuentro ciudadano", con Gabriela Miriam Mestelan-Andrés Felipe Pérez; "Moveremos Santa Cruz", con José María Carambia-Alberto Barrozo; "Fe Santa Cruz", con Héctor Daniel Vidal-Carlos Alberto Gómez.

Con esta estrategia, el senador nacional de la Unión Cívica Radical, se encaminaba a ser el ganador dentro del espacio de Nueva Santa Cruz, aunque las urnas definirán si ese lema supera al oficialista Frente de Todos.