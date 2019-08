Inauguraron un centro comunitario de prevención de drogadependencia Locales 11 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA EDIFICIO./ Se encuentra en Avenida Brasil, casi Francia.

El pasado jueves 1 de agosto se cortaron oficialmente las cintas de centro comunitario en prevención de adicciones. El edificio queda en Avenida Brasil 1394, casi llegando a Francia y está dirigido desde la ONG "Ni un pibe menos por la droga - Rafaela".

Cristhian Avalos es uno de sus principales referentes. En diálogo con "Algo dirán" (Fm Galena, 94.5 Mhz), dio detalles de esto: "es una idea que tuvimos hace tiempo. Nos pusimos ese objetivo, principalmente por la realidad que vemos todos los días. Somos un movimiento que nacimos hace casi tres años. Ibamos al barrio Mora o Zazpe con una pelota, y buscábamos interactuar con los pibes. Esa experiencia nos dio la necesidad y la urgencia de poder buscar alternativas a lo que pasa en los barrios, principalmente los más postergados. Lo que se ve ahí es terrible: chicos de 8 o 9 años consumiendo pegamento... Una situación bastante delicada. Eso nos motivó a pelear un subsidio. No fue fácil. Fue toda una lucha. Pero para nosotros es una alegría enorme porque no nos da la solución de nada, pero es una herramienta para seguir peleando por otra realidad posible", indicó.

El convenio se suscribió con la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia de Santa Fe. "Nos garantiza el alquiler y esto nos da, al menos, un tiempo de funcionamiento", aclara y agrega Avalos. "Somos un movimiento de lucha, y sabemos que la mayoría de las veces, las soluciones no vienen desde arriba sino desde abajo. Por eso un centro comunitario".

"Este centro comunitario dará muchos talleres gratuitos: hace tres semanas que arrancamos con boxeo, un taller de rap, otro de sublimado, y de belleza. Aproximadamente, hay 35 chicos que ya participan. Tenemos un equipo de profesionales: tenemos una psicóloga, dos asistentes sociales y un médico. Pero también participa la comunidad en general. Hay madres colaborando. Los mismos chicos del Mora, del Zazpe o del Virgen del Rosario son parte del movimiento. Son parte de una lucha contra un sistema que lamentablemente utiliza mucha de las sustancias psicoactivas que generan tanto daño para mantener oprimida a una parte muy importante de la población que es la juventud, que es la que tiene más capacidad de transformación. Para mí, la juventud tiene un valor enorme y tenemos que trabajar junto a ellos para modificar lo que no está bien. El contexto nacional agrava y por eso hay que organizarse", dijo Avalos.



PROYECTO DE ORDENANZA

"Ni un pibe menos por la droga" presentó dos veces (uno con el PS y otro con Cambiemos) un proyecto de ordenanza para declarar la "emergencia en adicciones", un reflejo de lo que también se propone en la Legislatura Provincial y en el Congreso Nacional. Pero desde el resto de las organizaciones nucleadas en la Red Local de Prevención de Adicciones rechazó la idea y promovió institucionalizar la organización. "Nosotros seguimos reclamando la ordenanza. Pero coincidimos con la mirada de que hay una emergencia social porque estamos hablando de generar una expectativa en los pibes. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque la vulnerabilidad social es un factor fundamental. Pero no solo hay que institucionalizar lo que se hace, porque lo mucho que se hace no alcanza", añadió.



COORDINACION CON EL DIAT

"No sé si firmaremos un convenio con el DIAT, pero sí tendremos una articulación necesaria. Ellos van a trabajar en la zona sur y nosotros en la norte. Ellos desde el Estado y nosotros reclamándole al Estado. Pero para dar esta pelea hay que trabajar codo a codo. Nosotros estamos muy contentos con que se pueda inaugurar el DIAT porque es una herramienta fundamental y creemos que debería haber muchos más. Creemos que se necesitarían 3 o 4 más", detalló Avalos.