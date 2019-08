Preocupa la demora en la obra en el PAER

La Provincia había licitado los trabajos antes de las PASO de abril. Pero todavía no se adjudicó la obra y no inició la pavimentación de la segunda mano de Av. Juan Domingo Perón y de 500 Millas.

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) gestionó mucho para que se pudiera concretar la pavimentación de una de las manos de la Avenida Presidente Perón, que sirve de acceso al PAER. Luego de concretada la obra, no se quedaron de brazos cruzados e iniciaron las tratativas para lograr que se concrete la segunda mano.

Grata fue la noticia cuando el Gobernador Miguel Lifschitz les dijo que se haría, luego de que se licitara la misma, a final de febrero. En aquella visita del mandatario, cuando se abrieron los sobres para terminar el Hospital (obra de la cual tampoco se sabe demasiado), el rosarino les aseguró que todo marchaba bien. Pero todavía no hay concreciones.

"Es una obra de más de 17 millones de pesos, que fue licitada entre 11 empresas y se la adjudicó a Menara Construcciones. Tiene como objetivo pavimentar la mano sur de Avenida Perón y una calle transversal, que tiene algunas cuadras pavimentadas, que une con 500 Millas, con el ingreso que se tiene desde el Barrio Güemes. Eso termine después pavimentar una zona de 25 ha. en donde se desarrollará suelo industrial. La avenida consolidará el modelo que tenemos en esa zona, facilitando el crecimiento del suelo industrial. Hoy está todo cubierto, no en construcción, sino en adjudicatarios. La obra abrirá camino a lo que viene. La duda más grande, más allá de que estamos en comunicación permanente con ellos y que nos dicen que se va a firmar el contrato con Menara, es que no tenemos una fecha oficial. La obra tiene ya 6 meses desde que se licitó", dijo Diego Turco, Presidente de la Asociación del Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER) en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

¿Qué explicaciones dan desde la Provincia a la demora? "Dicen que hay un replanteo por el tema de los recursos. Y que esto ha provocado una serie de retrasos por priorizaciones. Esos serían los argumentos. Pero no hay certezas. Cuando uno no tiene fechas, se generan más dudas. Sobre todo, porque estamos en una transición de cambio de Gobierno", indicó.

"Con el Gobierno socialista siempre hemos tenido una muy buena relación. Hubo muchas inversiones. Pero en esta etapa, esto nos genera incertidumbre. El hecho de hacer público el tema busca eso: tener certezas", añadió.