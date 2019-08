Lo que se le viene a la Crema Deportes 11 de agosto de 2019 Redacción Por Fin de semana libre para el plantel de Otta y mañana retoman a los trabajos ya metidos de lleno en el debut del próximo sábado visitando a Brown de Adrogué. Conocé cuando jugará, donde y horarios de los primeros tres compromisos del equipo de barrio Alberdi.

FOTO LA OPINIÓN SE VIENE EL DEBUT. / La 'Crema' comienza la cuenta regresiva para su estreno en la Primera Nacional.

Atlético de Rafaela vio frustrado su programa de cierre de semana con el amistoso suspendido en San Francisco pero eso ya es historia. La “Crema” ya se enfoca en lo que será su debut en el próximo torneo de la Primera Nacional. Fin de semana libre para los dirigidos por Walter Otta con regreso a los trabajos el lunes a la mañana.



El estreno de Atlético en la ex B Nacional será el sábado 17 visitando a Brown de Adrogué por la primera fecha.



En las últimas horas confirmaron desde AFA cómo será la programación de las tres primeras fechas. En este sentido el conjunto rafaelino ya tiene definido su camino en el inicio del certamen que pinta para ser apasionante.



La ‘Crema’ forma parte de la Zona B, recordando que se disputará con dos zonas de 16 equipos cada una y que otorgan dos ascensos a la Superliga (uno de la final entre los primeros de cada zona y el otro, del Reducido) y dos descensos (los dos últimos de cada zona perderán la categoría sin promedios y sin importar si los clubes están directa o indirectamente afiliados a la AFA).



El programa de las primeras tres fechas para el conjunto albiceleste es el siguiente:



1era fecha: el sábado 17, a las 12.00 hs.., visitando a Brown de Adrogué.

2da fecha: el viernes 23, a las 19.05 hs.. (TV), recibiendo a Tigre.

3era fecha: el sábado 31, a las 15.30 hs.., visitando a Defensores de Belgrano.



TRES QUE NO ESTARÁN



Pensando en la conformación del plantel que visitará al conjunto de Adrogué, el DT Walter Otta no podrá contar con Leonardo Acosta. El delantero, uno de los refuerzos que llegó, debe cumplir con una suspensión de tres fechas que arrastra desde su anterior club. Luego, dos bajas por lesiones. El arquero Nahuel Pezzini sufrió un desgarro en el recto anterior de su pierna derecha, mientras que el mediocampista ofensivo, Junior Mendieta, una distensión en el isquio derecho.



EL PROGRAMA COMPLETO DE

LAS TRES PRIMERAS FECHAS



Fecha 1



Zona A



Viernes 16/08

21:00 hs.. Estudiantes de Río Cuarto vs. Temperley.

22:00 hs.. Mitre de Santiago del Estero vs. Estudiantes de Buenos Aires.



Sábado 17/08

13:05 hs.. (TV) Atlanta vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

18:00 hs.. Belgrano de Córdoba vs. San Martín de San Juan.



Domingo 18/08

15:05 hs.. (TV) Guillermo Brown (PM) vs. Barracas Central.

18:00 hs.. Alvarado de Mar del Plata vs. Agropecuario de Carlos Casares.



Lunes 19/08

15:30 hs.. (TV) Nueva Chicago vs. Deportivo Morón.

21:05 hs.. (TV) Ferro Carril Oeste vs. Platense.



Zona B



Jueves 15/08

21:05 hs.. (TV) Chacarita vs. All Boys.



Sábado 17/08

12:00 hs.. Brown de Adrogué vs. Atlético de Rafaela

15:30 hs.. Sarmiento de Junín vs. Santamarina de Tandil.

15:30 hs.. Villa Dálmine vs. Instituto de Córdoba.



Domingo 18/08

15:30 hs.. Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Jujuy.

16:00 hs.. Gimnasia de Mendoza vs. Defensores de Belgrano.

17:05 h.s. (TV) Tigre vs. Quilmes.



Martes 20/08

21:05 hs. (TV) Almagro vs. San Martín de Tucumán.



Fecha 2



Zona A



Sábado 24/08

13.05 hs.. (TV) Temperley vs. Nueva Chicago

15.30hs. Atlanta vs. Mitre de Santiago del Estero

15.30hs. Dep. Morón vs. Guillermo Brown (PM)

15.30hs. Barracas Central vs. Alvarado de Mar del Plata

17.00hs. San Martín (SJ) vs Estudiantes BA

20.05 (TV) Independiente Rivadavia vs. Ferro Carril Oeste



Domingo 25/08

16.00hs. Platense vs Estudiantes Río IV

16.00hs. Agropecuario vs. Belgrano de Córdoba



Zona B



Jueves 22/08

19.15hs. (TV) Instituto vs. Sarmiento



Viernes 23/08

19.05 (TV) Atlético de Rafaela vs Tigre



Sábado 24/08

17.05 hs.. (TV) Gimnasia (J) vs Chacarita



Domingo 25/08

15.30hs. Almagro vs Gimnasia Mendoza

15.30hs. All Boys vs Brown de Adrogué

16.00hs. San Martín (T) vs Villa Dálmine



Lunes 26/08

20.30hs. Santamarina vs Dep. Riestra

21.00hs. Quilmes vs Defensores de Belgrano



Fecha 3



Zona A



Jueves 29/08

19.15hs. (TV) Alvarado vs. Dep. Morón



Viernes 30/08

21.05 hs.. (TV) Belgrano vs Barracas Central



Domingo 01/09

11.00hs. Brown Puerto Madryn vs Temperley

14.30hs. Estudiantes Río IV vs Independiente Mendoza

20.30hs. Mitre vs San Martín (SJ)



Lunes 02/09

15.30hs. Estudiantes BA vs Agropecuario



Martes 03/09

15.35 hs.. (TV) Nueva Chicago vs Platense

21.05 hs.. (TV) Ferro Carril Oeste vs Atlanta



Zona B



Sábado 31/08

13.05 hs.. (TV) Tigre vs All Boys

15.30hs. Def. de Belgrano vs Atlético de Rafaela

15.30hs. Brown de Adrogué vs Gimnasia (J)

15.30hs. Sarmiento vs San Martín (T)

17.00hs. Chacarita vs Santamarina



Domingo 01/09

19.30hs. Villa Dálmine vs Almagro



Lunes 02/09

15.30hs. Dep. Riestra vs Instituto

21.05 hs.. (TV) Gimnasia Mendoza vs Quilmes