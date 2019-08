Los rafaelinos podremos elegir entre 26 listas para diputados Locales 11 de agosto de 2019 Redacción Por HAY UN ALUVION DE NOMINAS "PRO VIDA"

Tras haber dado por concluido el dominio del socialismo en la Gobernación, los santafesinos -y los rafaelinos en particular- votarán hoy en las primarias nacionales, en las que además de definir los candidatos a Presidente también lo hará en la categoría a diputados, con un aluvión de listas "provida".

Este años se vencen los mandatos de los opositores Marcos Cleri, Lucila De Ponti, Silvina Frana, Alejandro Grandinetti, Vanesa Massetani, Alejandro Ramos y los oficialistas Astrid Hummel, Lucas Incicco, Hugo Marcucci, José Núñez en la Cámara baja.

De acuerdo a los datos de la Cámara Nacional Electoral, un total de 2.760.951 de santafesinos se encuentran habilitados a emitir su sufragio en los comicios de este domingo. Del total del padrón nacional, la mayoría son mujeres en esta provincia: 1.423.602 (51,5 por ciento) contra 1.337.349 varones.

Es el tercer distrito con mayor cantidad de votantes, luego de provincia de Buenos Aires con 12.515.361 y Córdoba con 2.946.060. En cuarto lugar, cerca de Santa Fe, se encuentra Capital Federal con 2.563.749 ciudadanos en condiciones de votar.

El padrón publicado por la Cámara Nacional Electoral es un 3,4 por ciento más grande que el padrón provincial dispuesto para la misma instancia electoral pero a nivel provincial. La diferencia entre una elección provincial y otra nacional se debe mayormente a los jóvenes de 16 años que pueden sufragar a nivel nacional, derecho permitido por ley desde el 2012.



RENUNCIAS

En el distrito Santa Fe se designaron 16.352 autoridades para 8.176 mesas. Es decir, se dispuso la presencia de dos autoridades por cada mesa.

Desde la Secretaria Electoral Nacional de Santa Fe reconocieron que "hubo renuncias (de autoridades de mesa) para los cuales se hicieron los correspondientes reemplazos".



UN FESTIVAL DE LISTAS

En los cuartos oscuros de la provincia habrá una cantidad sorprendente de boletas, teniendo en cuenta que se votará sólo en dos categorías: Presidente y diputados nacionales.

A la par de las diez fórmulas presidenciales, en las escuelas habrá un total de 26 boletas de precandidatos a integrar la Cámara baja, diez de las cuales pertenecen al Frente Nos, el espacio "provida" que a nivel nacional lleva a Juan José Gómez Centurión como aspirante a la Casa Rosada acompañado por Cynthia Hotton.

El dato no es para nada menor, ya que en las elecciones provinciales de junio pasado los "celestes" obtuvieron seis bancas en la Cámara baja santafesina con el liderazgo de la mediática Amalia Granata.

Envalentonado por el triunfo del gobernador electo Omar Perotti, el Frente de Todos tiene al camporista Marcos Cleri como primer postulante a diputado nacional, secundado por Alejandra Obeid, hija del dos veces mandatario provincial Jorge Obeid.

En tanto, Juntos por el Cambio tendrá dos boletas: la avalada por la Casa Rosada y que irá pegada a la del presidente Mauricio Macri tiene al dirigente del PRO Federico Angelini como cabeza de lista; mientras que el radical Martín Rosúa buscará hacer valer el peso territorial de la UCR. En este caso, además de ser la única de los partidos en los que -en teoría- se concentrará el voto, se presentan problemas de índole político y judicial, dado que a Rosúa le impidieron estar en la "boleta larga" y debería ir sólo con la lista "corta" que lidera. En diferentes comunicados, anticiparon que no estaría presente en los cuartos oscuros, para evitar ir en desmedro del desempeño electoral del Presidente. Pero anticiparon que seguirían repartiendo boletas "largas" y que, al estar autorizadas, el Presidente de Mesa debería tenerlas en cuenta.

También estarán presentes las boletas de Consenso Federal (encabezado por Enrique Estevez, que cuenta con el apoyo de buena parte del PS), el Frente de Izquierda (Octavio Crivaro, quien fuera también precandidato a Gobernador), Alternativa Federal, el MAS, el Partido Autonomista (presenta cinco listas), el Movimiento Independiente Renovador (MIR), Unión Celeste y Blanco y el Partido Popular.