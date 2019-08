Dólar, qué puede pasar después de las PASO Nacionales 11 de agosto de 2019 Redacción Por EXPECTATIVAS PARA ESTE LUNES

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El dólar cerró la semana con tendencia alcista, en lo que fue la última rueda financiera antes de las elecciones primarias y cotizó a $ 46,54 para la venta, frente a una persistente demanda por cobertura y crecientes tensiones en el plano externo.

La expectativa por lo que sucederá este domingo, una vez conocido el resultado de las PASO, puede ser una de las claves para la estabilidad cambiaria y definirá el futuro de las tasas. La moneda norteamericana cerró el viernes a un promedio de $44,23 para la punta compradora y $46,54 para la vendedora, con lo que en la semana acumuló una suba de 66 centavos.

Sin embargo, la demanda por cobertura en la city porteña se mantuvo firme a tan sólo unas horas de las PASO, destacaron operadores. Indicaron que por ello la autoridad monetaria volvió a intervenir en el mercado de futuros, mientras convalidó un incremento de la tasa, cuyo promedio diario quedó en 63,706%. .

La plaza cambiaria local además estuvo en línea con lo ocurrido en los mercados de la región, en donde volvió a afectar las tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos tras polémicas declaraciones del presidente Donald Trump.

Los inversores seguirán de cerca lo que ocurra durante las elecciones del domingo dado que los resultados podrían tener un impacto directo en la cotización del dólar, que en las últimas sesiones mantuvo el ritmo ascendente.

El organismo que conduce Guido Sandleris deberá evaluar entonces si será necesario poner en marcha una mayor venta de las reservas internacionales para contener los movimientos del tipo de cambio.



"EL TECHO DE LA VOLATILIDAD"

Las subas del dólar registradas en las últimas jornadas "serían el techo de la volatilidad" cambiaria, consideró ayer el economista del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador (USAL), Héctor Rubini.

En ese escenario, resaltó que "el tema del dólar viene bastante complicado, más de lo que se había esperado". "En los últimos veinte días el Banco Central ha perdido 200 millones de sus reservas", apuntó y evaluó que "daría la impresión de que hacen falta por parte de Hacienda dólares para ir asegurando el vencimiento de las letras". Según pronosticó, "eso quizás se puede complicar a partir de octubre, si hay algún resultado electoral que genere desconfianza en el mercado".

Por su parte, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, subrayó hoy que no percibe dificultades en materia cambiaria, aunque alertó que el próximo Gobierno asumirá con una "inflación alta y eso es un problema".

"Si hay algún atraso cambiario, no hay una magnitud muy grande", sostuvo y al hacer referencia a 2018, argumentó que "si uno se compara con esos momentos en los que claramente hubo atraso cambiario, se ha corregido". De ese modo, insistió: "No veo un problema cambiario como hubo en esos momentos".